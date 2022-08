Katarzyna Nosowska zaliczyła wpadkę na scenie. Nastała głucha cisza

Tegoroczny Top of the Top Sopot Festival trwał od 16 do 19 sierpnia. Trzeciego dnia stacja TVN na scenie Opery Leśnej świętowała swoje 25-lecie w ramach koncertu #Zawsze razem. Nie zabrakło znanych gwiazd, które odśpiewały największe hity muzyczne. Wśród nich znalazła się Katarzyna Nosowska. Artystka podczas swojego wykonu nie uniknęła małej wpadki. Szybko jednak zrozumiała swój błąd i nieco zmieszana postanowiła wybrnąć z sytuacji.

Top of the Top Sopot Festival. Katarzyna Nosowska zapomniała tekstu piosenki

Katarzyna Nosowska podczas Top of the Top Sopot Festival zaprezentowała się na scenie w pomarańczowej stylizacji. W czasie śpiewania utworu "Mamona" z repertuaru zespołu Republika doszło do zaskakującej wpadki. Artystka zapomniała tekstu, w wyniku czego nastała głucha cisza. Trwało to jedynie chwilę, ale Nosowska udowodniła, że nawet w stresujących sytuacjach pozostaje profesjonalistką i szybko przeprosiła.

Trochę się tam przycięłam. No wiecie, to jest jednak na żywo. Przepraszam - powiedziała wokalistka.

Nie jest tajemnicą, że artystom w czasie występów towarzyszą ogromne emocje, które mogą wpłynąć na ich pamięć.

Po chwili Nosowska na scenę zaprosiła swojego syna, z którym odśpiewała kolejną piosenkę. Mikołaj w maju skończył 26 lat. Po tym, jak czule na siebie patrzyli, można było zauważyć, że łączy ich naprawdę wyjątkowa relacja.

Sama go sobie urodziłam 26 lat temu. Śmieję się, że jeszcze nie schudłam po ciąży, a on już jest. Patrzcie - dodała.

