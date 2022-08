Agata Rubik ma sposób na plamy po jagodach. Dziecinnie proste

Agata Rubik chętnie dzieli się swoją codziennością. Zaraz po ślubie żona Piotra Rubika zrezygnowała z kariery jako modelka i skupiła się na wychowywaniu dzieci. Urokami dnia powszedniego dzieli się za pośrednictwem mediów społecznościowych, gdzie pieczołowicie relacjonuje każdy najdrobniejszy element życia u boku muzyka. Tym razem na relacji celebrytki pojawiło się nagranie, które z pewnością docenią (nie tylko) mamy. Pokazała, jak zmyć plamy po jagodach z ubrań.

Jak usunąć plamy z jagód i borówek? Agata Rubik zdradziła sposób!

Wakacje to ulubiony czas w roku wszystkich łasuchów. Od czerwca aż do końca sierpnia trwa między innymi sezon na jagody i borówki amerykańskie, z którymi wypieki i desery różnego rodzaju to dla wielu osób niemal wyznacznik lata. Niestety słodkie owoce o znakomitym smaku mają jedną potężną wadę. Okrutnie brudzą. Kłopotliwe do usunięcia plamy na ubraniach są zmorą przede wszystkim mam.

Na szczęście nie ma takiego problemu, którego nie można rozwiązać. Swoim sposobem na proste usuwanie plam z jagód podzieliła się za pośrednictwem Instagrama Agata Rubik. Matka Heleny i Alicji zamieściła na profilu nagranie, w którym chwali się skuteczną metodą:

Dzień dobry kochani. Jedna z was sprzedała mi tipa, że najlepszy na plamy po jagodach na koszulce jest wrzątek. Żebym przelała wrzątkiem plamy, lała ten wrzątek na plamę, dopóki plama nie zejdzie i słuchajcie, plamy zeszły. Także bardzo dziękuję za tipa i puszczam dalej.

Spodziewaliście się, że rozwiązanie problemu jest aż tak proste?