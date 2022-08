Linda Evangelista w latach 90. cieszyła się ogromną rozpoznawalnością w świecie mody. W 2016 roku nagle zniknęła z życia publicznego, a na zdjęciach paparazzi można było zauważyć, że twarz modelki się zmieniła. W 2021 roku wyznała, że jej ciało zostało nieodwracalnie zdeformowane po nieudanym zabiegu kriolipolizy, który miał "wymrozić" komórki tłuszczowe.

Wygląda na to, że Linda Evangelista po latach zaakceptowała nową rzeczywistość i wróciła do pozowania. W lipcu mogliśmy zobaczyć jej nowe zdjęcia dla Fendi. Wtedy też dała do zrozumienia, że wkrótce może się pojawić na pokazie włoskiego domu mody. To nie koniec.

Linda Evangelista zachwyca na okładce "Vogue'a"

Linda Evangelista w wielkim stylu wraca do świata mody i właśnie zaprezentowała się na okładce brytyjskiego magazynu modowego "Vogue". 57-latka zapozowała do wrześniowego wydania w intrygującej czerwonej stylizacji składającej się z kapelusza, chusty i połyskującej pikowanej kurtki. Możemy dostrzec cytat, z którego dowiadujemy się, że supermodelka walczy z kompleksami.

Próbuję kochać siebie taką, jaka jestem - mówi.

Magazyn opublikował sesję zdjęciową, na której Linda Evangelista prezentuje się w stylizacjach całkowicie zakrywających owal twarzy. Przy okazji w krótkim materiale wideo wspomniała kilka prac z przeszłości. Sesja okładkowa dla "Vogue'a" od zawsze była jej ogromnym marzeniem. Trzeba przyznać, że pomimo upływu lat i felernego zabiegu wciąż zachwyca wdziękiem i świetnie odnajduje się w branży.

Z niecierpliwością wyczekujemy kolejnych pokazów i sesji w wykonaniu Lindy Evangelisty.

