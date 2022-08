Królowa Rania ma za sobą wyjątkowo radosny okres. 6 lipca za pośrednictwem mediów społecznościowych poinformowała, że Jameel Alexander Thermiotis poprosił jej córkę księżniczkę Iman o rekę. Teraz kolejne z jej dzieci poczyniło krok ku zawarciu związku małżeńskiego.

Najstarszy syn królowej Ranii się oświadczył

Na Instagramie królowej Jordanii właśnie ukazał się kolejny radosny wpis. Okazuje się, że książę Husajn właśnie poprosił o rękę swoją partnerkę Rajwe Al Saif. Monarchini nie kryła zachwytu urodą przyszłej synowej. Rodzina królewska pozostaje w bliskich relacjach i widać, że od początku chcą to pokazać przyszłej żonie Husajna.

Nie sądziłam, że można pomieścić tyle radości w moim sercu! Gratulacje dla mojego najstarszego księcia Husajna i jego pięknej narzeczonej Rajwy - pisała królowa Rania.

Rania opublikowała również zdjęcie, gdzie ciepło powitała Rajwe Al Saif w rodzinie. Nazwała ją trzecią córką.

Podekscytowani witamy w rodzinie moją trzecią córkę, narzeczoną Al Husseina, Rajwę! Jesteśmy tak szczęśliwi - dodała monarchini.

Książę Husajn zajmuje pierwsze miejsce w sukcesji do tronu po swoich rodzicach. Następca urodził się w 1994 roku i jest najstarszym dzieckiem pary królewskiej. Podobnie jak młodsza siostra, księżniczka Iman, często towarzyszy królowej Ranii w oficjalnych wyjazdach. Na jego Instagramowym profilu nie brakuje zdjęć w mundurze wojskowym, ale nie tylko on jest związany ze służbą. Jego kolejna siostra, księżniczka Salma, ma za sobą szkolenie z pilotów do służby wojskowej i jest jedyną kobietą w kraju, która tego dokonała. Brat nie krył dumy, kiedy się o wszystkim dowiedział.