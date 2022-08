Sanna Marin prywatnie. Fińska premierka została wychowana przez parę jednopłciową

Jeden z fińskich tabloidów opublikował nagranie, którym żyją obecnie media na całym świecie. Widać na nim tamtejszą szefową rządu, która na suto zakrapianej alkoholem imprezie wygłupia się i tańczy. Film wzbudził kontrowersje, a tamtejsza opozycja domaga się dymisji. Internauci w większości twierdzą jednak, że to, czym polityczka zajmuje się w wolnym czasie, jest jej sprawą. Sanna Marin nie po raz pierwszy wzbudza jednak zainteresowanie swoją osobą. Najmłodsza premierka świata to feministka, wychowana przez dwie kobiety. Co jeszcze wiemy o jej życiorysie?

Kim jest Sanna Marin? Premierka rządu Finlandii to ciekawa postać

Sanna Marin przyszła na świat w 1985 roku w Helsinkach. Z powodu choroby alkoholowej ojca jej dzieciństwo dalekie było do wymarzonego. Kiedy polityczka miała jedynie kilka lat, jej matka wystąpiła o rozwód, a następnie związała się z kobietą. Lata 90. w Finlandii pod wieloma względami różniły się od wartości, z jakimi obecnie kojarzymy ten kraj. Bycie wychowywaną przez parę jednopłciową sprawiło, że Marin czuła, że system nie uwzględnia jej rodziny, a przez to jest "gorsza". W wywiadzie udzielonym fińskiemu magazynowi "Menaiset" obecna premierka wspominała, że wątpiła, czy uda jej się wybić.

Moja rodzina była niewidzialna dla reszty. Z kolei ta niewidzialność powodowała, że czułam się niekompetentna.

Jej rodzina nie była zamożna. Jako nastolatka Sanna Marin była zmuszona do pracy w pobliskiej piekarni, a także dorabiała jako pakowaczka oraz przy doręczaniu czasopism. Ponadto jest pierwszą osobą z jej domu, która zdobyła wykształcenie wyższe - ukończyła magisterium z prawa administracyjnego. Oprócz języka ojczystego zna angielski, niemiecki i szwedzki. Na niebywałe sukcesy polityczne zapracowała więc sobie sama, nie dzięki koneksjom.

Kiedy chodziłam do liceum, widziałam, że u władzy są ludzie o innym backgroundzie niż ja. Wydawało mi się, że nie mam większych szans na sukces.

W wieku 27 lat została przewodniczącą rady miasta Tampere. W grudniu 2019 roku Socjaldemokratyczna Partia Finlandii wybrała ją jako kandydatkę na premierkę i udało jej się wygrać. Tym samym Sanna Marin stała się najmłodszą premierką w historii. W jej rządzie ponad połowę stanowisk zajmują kobiety, z których tylko jedna ma powyżej 35 lat. Sama wierzy w państwo opiekuńcze, walczy o zmiany klimatyczne i równość społeczną. Jest także wegetarianką.

W wieku 18 lat Sanna Marin poznała Markusa Räikkönena. Po 16 latach związku, w 2020 roku, stanęli na ślubnym kobiercu. Dwa lata wcześniej na świat przyszła ich córka Emma.

Co jeszcze wiemy o fińskiej szefowej rządu? Z pewnością nie boi się pokazywać siebie taką, jaką jest. Uczestniczy w festiwalach muzycznych, wrzuca sporo osobistych ujęć, np. z momentów karmienia piersią. Gdy wyciekło jej nagranie z prywatnej imprezy, wyraziła się jasno:

Mam życie rodzinne, mam życie zawodowe i mam wolny czas do spędzenia z przyjaciółmi. Prawie tak samo, jak wiele osób w moim wieku. (...) Będę dokładnie tą samą osobą, jaką byłam do tej pory i mam nadzieję, że zostanie to zaakceptowane.

Niemiecki serwis informacyjny "Bild", który uznał w zeszłym tygodniu Sannę Marin za "najfajniejszą premierkę na świecie", najwyraźniej się nie mylił.