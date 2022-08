W czerwcu Britney Spears i jej partner Sam Asghari sformalizowali wieloletni związek. O ceremonii media dowiedziały się stosunkowo późno, dlatego też na próżno szukać zbyt wielu zakulisowych ujęć z imprezy. Te, które ujrzały światło dzienne, opublikowała sama panna młoda oraz jej weselni goście, wśród których była Madonna, Donatella Versace czy Selena Gomez. Ponadto księżniczka popu i jej mąż zostali uwiecznieni na fotograficznych pamiątkach weselnych, za które odpowiadał Kevin Ostajewski. Teraz Polak wykonał sesję zdjęciową Dodzie.

Robił zdjęcia Britney Spears, teraz sfotografował Dodę

Doda przygotowuje się właśnie do telewizyjnej premiery reality show "Doda - 12 kroków do miłości", w którym będzie chodziła na randki i starała się znaleźć partnera, z którym ułoży sobie życie. Zanim jednak zobaczymy, jak Rabczewska radziła sobie podczas spotkań z panami, raczy fanów kolejnymi kadrami, na których pięknie wyeksponowane jest jej wysportowane ciało.

Chcą więcej? Dam im więcej - napisała kokieteryjnie Rabczewska pod zdjęciami wykonanymi w jeziorze.

Internauci ochoczo komplementowali gwiazdę.

Teraz już wiadomo, o kim myślał Adam Mickiewicz, pisząc swoje "Ballady i romanse".

Z naturą najpiękniej. Petarda.

Swoje dzieła skomentował sam Kevin, dając do zrozumienia, że przesłuchał najnowsze piosenki Dody, dlatego doskonale wie, że fani "nie są gotowi na to, co nadchodzi". Ma rację?