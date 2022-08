Kinga Duda dwa lata temu planowała projekt i robiła research dotyczący szeroko pojętej inności sytuacji osób nieheteronormatywnych i tolerancji. W tym celu odezwała się do chłopaków z Vogule Poland, którzy dopiero teraz ujawnili treść wiadomości, którą do nich wysłała. Skontaktowaliśmy się z nimi, żeby poznać więcej szczegółów.

REKLAMA

Zełenski jest niższy niż myślicie. Największym zaskoczeniem były prezydent

Zobacz wideo Kiedyś przyjmie zaproszenie?

Kinga Duda pisała do Vogule Poland. Co jej radzą?

Kinga Duda chciała wtedy działać na rzecz mniejszości. Szukała wsparcia u znanych osób ze środowiska LGBT, które mogłyby podzielić się z nią doświadczeniami. Uznała, że chłopaki z Vogule Poland idealnie nadają się do researchu.

Chcąc kontynuować działania w kierunku, o którym mówiłam w lipcu, przeprowadzam dość szeroki research dotyczący szeroko pojętej inności sytuacji osób nieheteronormatywnych i tolerancji - napisała do nich.

Ci jednak nie chcieli z nią współpracować i stworzyli "swoją piątkę dla Kingi Dudy", w której wypunktowali, dlaczego nie zaangażują się w projekt. Przede wszystkim to działania Andrzeja Dudy sprawiły, że opuścili Polskę, a także podkreślili, że przez słowa prezydenta dochodzi do zastraszania ludzi. Całość wiadomości, które wymienili ze sobą, znajdziecie TUTAJ. Skontaktowaliśmy się z Patrykiem Chilewiczem i Madam. Dowiedzieliśmy się, że Kinga Duda nie zareagowała na ich odpowiedź. Zapytaliśmy ich także o to, czy myślą, że mogłaby zrobić coś dla mniejszości jako córka prezydenta, którego partia i zwolennicy są przeciwko.

Jest dorosłą, w teorii niezależną jednostką. Gdyby miała odrobinę przyzwoitości, to odcięłaby się od działalności swojego ojca. Nawet w warstwie symbolicznej byłoby to znaczącym gestem - powiedzieli w rozmowie z Plotkiem.

"Dzień dobry TVN". Kolejna prezenterka żegna się z programem. To ulubienica widzów

Chłopaki z Vogule Poland nie śledzili potem, jak przebiega projekt Kingi Dudy. Zakładają, że nic z tego nie wyszło, ponieważ nie było później o tym głośno. Ten wątek także staramy się zbadać, jednak jak na razie nie otrzymaliśmy odpowiedzi z kancelarii prezydenta.