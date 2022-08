Marcin Hakiel nie ukrywał, że bardzo przeżył rozstanie z Katarzyną Cichopek i otwarcie mówił, że trudno było mu ułożyć sobie życie na nowo. Powoli jednak wychodzi na prostą. Niedawno do mediów trafiła informacja, że ma nową partnerkę, a teraz w sieci pojawiły się zdjęcia sugerujące kolejne zmiany.

Szykuje się rewolucja w życiu Marcina Hakiela. Tancerz planuje przeprowadzkę do nowego domu

Marcin Hakiel i Katarzyna Cichopek po tym, jak wyprowadzili się z luksusowej willi znajdującej się w Wilanowie, przeprowadzili się do wartego dwa miliony złotych stumetrowego apartamentu, w którym przez kilka lat wiedli szczęśliwe życie. Niedługo po ogłoszeniu rozstania aktorka przeniosła się do innego mieszkania. Co ciekawe, jej nowe lokum od poprzedniego oddalone jest o zaledwie 400 metrów.

Tancerz pozostał sam w miejscu, które przypominało mu wiele radosnych chwil. Wszystko wskazuje na to, że Hakiel podjął decyzję, aby zrobić kolejny krok i w nowym domu rozpocząć kolejny etap życia. Niedawno paparazzi przyłapali go, jak na obrzeżach Warszawy rozglądał się za nowym lokum. Jak podaje "Super Express", tancerz był bardzo zainteresowanym jedną z nieruchomości.

Jak udało nam się ustalić, Hakiel był nim bardzo zainteresowany. Miał mówić inwestorom, że szuka czegoś większego dla siebie i dzieci. W grę wchodzą ponoć wszystkie dzielnice stolicy, ale artyście najbardziej marzy się przytulny domek pod miastem, w spokojnej okolicy - czytamy na stronie se.pl.

Nie pozostaje nam zatem nic innego, jak życzyć mu powodzenia w szukaniu nowego domu.

