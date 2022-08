W dniach 16-19 sierpnia odbywa się organizowany przez TVN Top of the Top Sopot Festival 2022. Drugiego dnia imprezy na scenie Opery Leśnej pojawiła się Agnieszka Chylińska. Wokalistka zaprezentowała nie tylko swoje największe hity, ale również dwa nowe tatuaże. Jeden z nich szczególnie zainteresował fanów.

REKLAMA

Szelągowska i Chylińska żałowały, że zrobiły sobie te tatuaże. Bieber też popełniła błąd

Zobacz wideo Te gwiazdy miały kiedyś zupełnie inne fryzury. Poznajecie?

Agnieszka Chylińska ma nowe dziary na twarzy. W jednej z nich jest błąd?

Chylińska jest wielką fanką tatuaży. Na jej ciele znajduje się ich bardzo dużo, a każdy z nich jest wyjątkowy i ma inne znaczenie. Najwięcej dziar ma na rękach, a także na szyi czy plecach. Wokalistka ma tatuaże również na nogach, dekolcie i skroniach. Niedawno zdecydowała się na kolejne dwa. Tym razem pojawiły się na jej twarzy.

Jeden z tatuaży znajduje się nad prawą brwią, nieco poniżej linii włosów. Wytatuowane kursywną hasło "blessed" można tłumaczyć jako "błogosławiona". Z kolei drugi pojawił się na prawym policzku. Jest to napis "Never endig sorry" i to właśnie on zwrócił uwagę fanów. Niektórzy dopatrują się tu literówki i zastanawiają się, czy przypadkiem zamiast "endig" nie miało być "ending" (ta druga forma jest poprawna w języku angielskim). Tatuaże są bardzo indywidualną kwestią i tylko osoba je nosząca wie, co dokładnie mają oznaczać. Być może, nie jest to żaden błąd, a to słowo ma jakieś znaczenie dla Chylińskiej.

Agnieszka Chylińska KAPiF

Agnieszka Chylińska to królowa metamorfoz

Agnieszka Chylińska przyzwyczaiła fanów do tego, że chętnie eksperymentuje z wizerunkiem. Piosenkarka nie boi się zmian i często lubi zaskakiwać swoim wyglądem. Na początku kariery miała długie, czarne włosy i nosiła nierzucające się w oczy ubrania: t-shirty, wyciągnięte swetry i masywne buty. W kolejnych latach wybierała już bardziej eleganckie stylizacje i częściej zmieniała zarówno długość, jak i kolor włosów. W poniższym artykule możecie zobaczyć, jak zmieniała się przez lata.

Agnieszka Chylińska i jej metamorfozy. Czy na lepsze? Ostatnia z nich zastanawiaAgnieszka Chylińska i jej metamorfozy. Czy oby na lepsze? Ostatnia z nich zastanawia