W połowie sierpnia rozpoczął się Top of the Top Sopot Festival, czyli jedno z największych wydarzeń muzycznych organizowanych przez TVN. Jak na razie koncerty są mocno krytykowane, internauci zwracają uwagę na brak konceptu, a także surowo oceniają umiejętności wokalne gwiazd. Oberwało się już m.in. Margaret, której zarzucili fałsz. Nie zabrakło wpadek - Kasia Wilk pomyliła miasta. Za to Kayah zażenowała swoim zachowaniem, a także doczekała się bojkotu fotoreporterów. Opinią na temat festiwalu podzielił się także Tomasz Raczek.

Top of the Top Sopot Festival. Tomasz Raczek surowo ocenia wydarzenie

Krytyk swoją opinią podzielił się z fanami na Facebooku.

Mam pradawny odruch, by w drugiej połowie sierpnia robić sobie "święto piosenki" pod hasłem Festiwal w Sopocie. A jak festiwal to Opera Leśna i wieczorne telewizyjne transmisje koncertów, które tam się odbywają - zaczął wpis.

Po czym dodał, że obejrzenie pierwszego dnia wydarzenia kosztowało go sporo nerwów. Następnie wymienił, co go najbardziej uderzyło:

Dziwaczny pomysł, by wymieszać informacje o wojnie i nieszczęściach z koślawymi coverami polskich i zagranicznych piosenek wprowadził mnie najpierw w konsternację, a potem, w miarę następujących po sobie coraz bardziej katastrofalnych wykonań, zaczął wywoływać narastającą potrzebę panicznej ucieczki. Top of the Top Sopot Festival

Internauci miażdżą Blue Cafe i Gawędę! "Uszy więdły. Co jej się stało z głosem?"

Tomasz Raczek po godzinie przestał oglądać. "Postanowiłem też, że nie dam już temu festiwalowi drugiej szansy" - stwierdził.

Dziennikarz w komentarzach może liczyć na wsparcie innych widzów, którzy także są zaskoczeni słabą jakością wydarzenia. A Wy jak oceniacie koncerty?