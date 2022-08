Widzowie uwielbiają, jak Piotr Kraśko prowadzi "Fakty" oraz to, w jaki sposób przeprowadza wywiady z politykami. Nie owija w bawełnę, nie boi się zadawać trudnych pytań i często z przekąsem podaje do wiadomości publicznej informacje w sprawie kontrowersyjnych decyzji politycznych czy afer związanych z parlamentarzystami. Nic więc dziwnego, że widzom TVN-u brakuje gospodarza "Faktów", który, jak dała do zrozumienia jego żona, z powodu problemów zdrowotnych ponad dwa miesiące temu zniknął z anteny. I, niestety, dobrych wieści na horyzoncie brak.

REKLAMA

Zobacz wideo Piotr Kraśko o imprezie Kingi Rusin w Hollywood: "Amerykanie są bardzo specyficzni"

Piotr Kraśko choruje. Kiedy zobaczymy go w "Faktach"? "Być może w ogóle"

Choć Piotr Kraśko ma na koncie wpadki i wizerunkowe kryzysy, nie można odebrać mu dziennikarskiego kunsztu i politycznej wiedzy. Od lat przekazuje Polakom informacje na temat tego, co dzieje się w kraju oraz na świecie. W najbliższym czasie nie będzie mu to dane. W połowie czerwca media poinformowały, że trafił do szpitala z powodu problemów ciśnieniowo-krążeniowych. I choć prezenter wyszedł już ze szpitala, nadal nie wrócił do pełni sił. Jak dowiedział się serwis Wirtualne Media, Piotr Kraśko nie wróci do pracy co najmniej do końca sierpnia.

Jak ustaliliśmy, w nowym grafiku (obowiązującym od połowy do końca sierpnia) wśród prowadzących „Fakty" i „Fakty po faktach" wciąż nie ma Piotra Kraśki. A to oznacza, że nie wróci do pracy w ciągu najbliższych dni. Oba programy prowadzą pozostali prezenterzy: Anita Werner, Grzegorz Kajdanowicz, Piotr Marciniak i Diana Rudnik, "FpF" prowadzi też Katarzyna Kolenda-Zaleska - czytamy.

To jednak nie wszystko. Choć grafik na wrzesień nie został jeszcze ułożony, pracownicy stacji spekulują, że jesienią Piotr Kraśko również może być nieobecny w pracy. Możliwe, że wszystko związane jest z kontrowersjami, o jakich rozpisywały się mediach. Mowa tutaj o aferze podatkowej - TVP Info ujawniło w czerwcu, że Piotr Kraśko miał zalegać z płaceniem podatków, które postanowił uregulować, wydając przy okazji oświadczenie. Co więcej, przez kilka lat prowadził samochody bez prawa jazdy - uprawnienia zostały odebrano mu w 2014 roku (ZOBACZ TEŻ: Piotr Kraśko ma zostać skazany bez rozprawy. Obejdzie się bez więzienia za jazdę bez uprawnień).

Niewykluczone, że Kraśko w ogóle nie wróci - ani do „Faktów", ani do TVN-u. Jego nakładające się na siebie sprawy są trochę dla stacji „śmierdzącym jajem", nikt w stacji nie chce kłaść głowy za dziennikarza, który ma sporo za uszami. Co innego, gdyby był przedmiotem bezpodstawnych ataków mediów rządowych, wtedy można by z tego zrobić sprawę. Ale tutaj rzecz wydaje się ewidentna i na pewno nie jest polityczna.

Myślicie, że to koniec kariery Piotra Kraśki w TVN-ie? Wirtualne Media zwróciły się do władz stacji z prośbą o komentarz, jednak nadal nie otrzymały odpowiedzi.