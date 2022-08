Drugi dzień festiwalu w Sopocie upłynął pod hasłem "I Love Dance". 17 sierpnia na scenie Opery Leśnej największe hity muzyczne zaprezentowały między innymi Agnieszka Chylińska, Ewa Farna, Margaret, Cleo oraz Natalia Nykiel. Wśród zaproszonych gwiazd znalazł się również zespół Blue Cafe. Okazuje się, że ich występ nie przypadł do gustu zgromadzonej przed telewizorami publiczności.

REKLAMA

Aneta Zając boi się wieszaków, a Cameron Diaz klamek. Na jakie fobie cierpią gwiazdy?

Zobacz wideo Ewa Farna odniosła się do wypowiedzi swojej mamy, że musi schudnąć

Blue Cafe w ogniu krytyki: To było bardzo dziwne

Na facebookowym profilu stacji TVN pojawił się post zachęcający do obejrzenia występu grupy Blue Cafe. W sekcji komentarzy nie zobaczymy jednak zbyt wielu przychylnych opinii. Internauci nie szczędzili im gorzkich słów. Zdaniem wielu osób zespół nie pokazał się z najlepszej strony.

Uszy więdły.

Porażka.

To było bardzo dziwne.

Hity? Czyli jakie?

To była Dominika Gawęda? Co jej się stało z głosem? - czytamy na oficjalnym profilu stacji TVN.

Sopot Festival 2022 trwa w najlepsze. Nie obyło się bez wpadki

Top of the Top Sopot Festival 2022 odbywa się w dniach 16-19 sierpnia. Pierwszego dnia festiwalu wystąpili między innymi: Kayah, Lady Pank, Mrozu, Krzysztof Cugowski, Kuba Badach oraz Kasia Wilk, która przy okazji zaliczyła wpadkę. Wystarczyło jedno zdanie wokalistki, by sopocka widownia parsknęła śmiechem.

Dobry wieczór, Opole - krzyknęła ze sceny.

Piosenkarka, słysząc reakcję publiczności, szybko się poprawiła.

Dobry wieczór, Sopot - usłyszeli ponownie widzowie.

Taką samą wpadkę niedawno zaliczyła Justyna Steczkowska, która również pomyliła Sopot z Opolem.

Woźniak-Starak w kucu, ale to na jej sukienkę patrzą wszyscy. Ale się mieni!

Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie Gazeta.pl