Agnieszka Chylińska ma nowe dziary na twarzy! Poznaliśmy znaczenie

W dniach 16-19 sierpnia odbywa się organizowany przez TVN Top of the Top Sopot Festival 2022. Drugi dzień imprezy upływa pod hasłem "I Love Dance", a na scenie Opery Leśnej pojawiła się między innymi Agnieszka Chylińska. Piosenkarka zaprezentowała publiczności nie tylko swoje muzyczne hity, ale i nowe tatuaże.

REKLAMA

Szelągowska i Chylińska żałowały, że zrobiły sobie te tatuaże. Bieber też popełniła błąd

Zobacz wideo Agnieszka Chylińska bez makijażu

Nowe tatuaże Agnieszki Chylińskiej

Agnieszka Chylińska to królowa metamorfoz. Piosenkarka nie boi się zmian i chętnie eksperymentuje z wizerunkiem. Na początku kariery miała długie, czarne włosy i nosiła nierzucające się w oczy ubrania: t-shirty, wyciągnięte swetry i masywne buty. W kolejnych latach wybierała już bardziej eleganckie stylizacje i częściej zmieniała fryzury. Na jej ciele zaczęły również pojawiać się tatuaże.

Obecnie najwięcej ma ich na rękach, a także na szyi czy plecach. Piosenkarka ma także tatuaże na nogach, dekolcie i skroniach. Niedawno do jej "kolekcji" dołączyły dwie nowe dziary. Jedna z nich znajduje się nad prawą brwią, nieco poniżej linii włosów. Wytatuowane kursywną hasło "blessed" można tłumaczyć jako "błogosławiona". Z kolei druga pojawiła się na prawym policzku. Napis "Never ending sorry" wytatuowany został od góry do dołu w trzech linijkach.

,TOP OF THE TOP Sopot Festival 2022 - dzie? 2 Piotr Matusewicz - EAST NEWS pobrane 17.08.2022

Gwiazdy, które mają tatuaże

Nie tylko Agnieszka Chylińska jest wielką fanką tatuaży. Do grona gwiazd, które także mają dziary, należą między innymi Doda, Maja Szablewska, Radosław Majdan czy Domnika Tajner. Ta ostatnia usunęła imię byłego męża, które zdobiło jej przedramię. W jednym z wywiadów przyznała, że proces usuwania tatuażu był bardzo bolesny.

Farna pierwszy raz w tv po narodzinach córki. Zażartowała z siebie. Stylówka? Szał!