Można by rzec, że Agnieszka Woźniak-Starak jest największą gwiazdą tegorocznego Top of the Top Sopot Festival. Gwiazda poprowadziła u boku Oliviera Janiaka drugi dzień wydarzenia (podczas pierwszego towarzyszył jej Mateusz Hładki). Na scenie prezentowała się rewelacyjnie, aczkolwiek inaczej niż zazwyczaj pod studiem "Dzień dobry TVN". W takiej sukience nie widzieliśmy jej dawno. Albo i nigdy!

Agnieszka Woźniak-Starak w kucu, ale to na jej sukienkę patrzą wszyscy. Ale cekin! Idealna na wesele

Styl Agnieszki Woźniak-Starak bazuje na jeansowych spodniach, kaszmirowych płaszczach, botkach czy skórzanych kurtkach. I choć we wtorek miała na sobie czarną sukienkę, wybór tej pomarańczowej w środę zaskakuje. Dziennikarka paradowała po sopockiej scenie w cekinowej, długiej kreacji z odkrytymi ramionami.

Nie można oderwać od niej wzroku. Widać, że prezenterka doskonale czuje się i w takim wydaniu, bo szeroki uśmiech nie schodził jej z ust. Elegancki zestaw uzupełniła wyrazista biżuteria w postaci dużych kolczyków oraz bransoletki. Obojętnie nie możemy przejść także obok jej kosmicznych butów.

Na scenie podczas drugiego dnia festiwalu wystąpili m.in. Ewa Farna, Agnieszka Chylińska czy Margaret. Ostatnia z pań rano wzbudziła w tvn-owskiej niemałe kontrowersje. Sami zresztą przeczytajcie o tym TUTAJ. Co myślicie o cekinowej stylizacji Agnieszki Woźniak-Starak? My jesteśmy oczarowani.