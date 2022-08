Mimo że Paweł Małaszyński jest jednym z najpopularniejszych aktorów w Polsce, żyje z dala od blasku fleszy. Rzadko udziela wywiadów, nie pojawia się na imprezach branżowych, a na instagramowym profilu nie lubi dzielić się prywatnymi zdjęciami. Tym razem zrobił jednak wyjątek i opublikował dwie fotografie, na których pozuje u boku ukochanej żony.

Paweł Małaszyński pokazał ślubne zdjęcie. Skierował także kilka zdań do żony

Z okazji rocznicy ślubu na instagramowym profilu Pawła Małaszyńskiego pojawił się post, w którym aktor w niezwykle romantyczny sposób podziękował żonie za 20 lat małżeństwa.

Najdroższa moja dziewczyno. Prawie 30 lat razem. Dziś nasze porcelanowe gody. Wiem, że chcielibyśmy, by czas zwolnił, byśmy nie czuli jego biegu, ale bez względu na wszystko chcę, żebyś wiedziała, że to dobre życie, jedno z lepszych, jakie mieliśmy i wiem, że cały czas będziemy starać się je dobrze wykorzystać, ponieważ wierzę, że są takie losy ludzkie, które, kiedy raz się splotą, pozostają nierozłączne - napisał Małaszyński.

Do wpisu dodał czarno-białą ślubną fotografię sprzed dwóch dekad oraz ich aktualne zdjęcie.

W sekcji komentarzy posypały się życzenia. Internauci byli również wzruszeni tym, jakie uczucie łączy Małaszyńskich.

Państwa małżeństwo jest dla mnie inspiracją, pewnie dlatego, że tak mało się o was mówi. Dużo miłości na kolejne lata.

Gratulacje. Jesteście piękną parą. Następnych tylu lat w miłości i zdrowiu.

Wszystkiego dobrego wam życzę. Piękna miłość jest między wami - czytamy na Instagramie.

Paweł i Joanna Małaszyńscy to jedno z najtrwalszych małżeństw w polskim show-biznesie. Znają się od przedszkola, a zakochali się w sobie, gdy byli w liceum. Wówczas jednak nie zostali parą, stało się to kilka lat później, gdy aktor dostał się do szkoły teatralnej. Dopiero po siedmiu latach związku zdecydowali się na ślub. Wychowują wspólnie syna Jeremiasza i córkę Leę.

