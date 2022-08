Magda Gessler zyskała popularność dzięki "Kuchennym rewolucjom", które prowadzi od 2010 roku. Widzowie pokochali jej charyzmę i nietypowe podejście do uczestników kulinarnego show. Okazuje się jednak, że o mały włos, a restauratorka nie zostałaby gospodynią kultowego programu. Edward Miszczak gotowy był odrzucić jej kandydaturę.

Edward Miszczak w mocnych słowach podsumował Magdę Gessler: Beznadziejna

W najnowszym "Newsweeku" pojawił się artykuł poświęcony Ninie Terentiew i Edwardowi Miszczakowi, w którym między innymi opisano ich największe zawodowe osiągnięcia. Oprócz tego przybliżone zostały również kulisy ich relacji ze współpracownikami oraz ich podejście do różnych projektów. Jednym z ciekawszych wątków jest historia dotycząca początków medialnej kariery Magdy Gessler. Okazuje się, że nie do końca to Edwardowi Miszczakowi restauratorka zawdzięcza pracę w TVN-ie.

Piotr Fromowitz pamięta, jak przyszedł ze zdjęciami próbnymi do "Kuchennych rewolucji". Najlepiej wśród prowadzących wypadła Magda Gessler. Miszczak od razu przerwał: "Jest beznadziejna, niejeden program mi położyła". Jechał po niej, a wszyscy jak jeden mąż zaczęli kiwać głowami, że to fatalny pomysł - czytamy w "Newsweeku".

Kto zatem zdecydował o tym, aby dać restauratorce szansę?

Obecny na spotkaniu prezes Piotr Walter zapytał, w jakim programie się nie sprawdziła. Edward popatrzył na zespół, ale nikt nie potrafił powiedzieć, w czym dokładnie. Walter zarządził, że jednak chce zobaczyć nagranie, a prowadząca mu się podoba. Miszczak przyznał mu rację, a cały zespół zaczął potakiwać, że była świetna i to doskonały pomysł. Kiedy program wszedł na antenę, jego sukces Miszczak przypisał swojej intuicji - wspomina Piotr Fromowitz.

Na początku czerwca 2022 roku do mediów trafiła informacja, że Edward Miszczak odchodzi z TVN, gdzie od 1998 roku dyrektora programowego. Według informacji, jakie otrzymaliśmy od osoby związanej z Polsatem, właśnie na Ostrobramskiej będzie urzędował teraz Miszczak.

