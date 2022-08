Wojciech Mann masakruje sopocki występ Patrycji Markowskiej

Wojciech Mann podzielił się z fanami wrażeniami po pierwszym dniu koncertu Sopot Top Of The Top Festival. O ile Teatr Muzyczny z Poznania ma powody do zadowolenia, bo znalazł uznanie w oczach dziennikarza, to Patrycja Markowska niekoniecznie.

