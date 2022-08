Hubert Urbański to jedna z najbardziej rozpoznawalnych twarzy związanych ze stacją TVN. Popularność i sympatię widzów zdobył jako prowadzący teleturniej "Milionerzy". Fani formatu cenią go ze względu na profesjonalizm, opanowanie i poczucie humoru. Ponadto jest aktywny w mediach społecznościowych, choć stara się nie epatować za bardzo prywatnością. Część czasu wolnego spędza w swoim mieszkaniu na warszawskim Śródmieściu, gdzie przeprowadził się z poprzedniego lokum na Mokotowie po rozstaniu z partnerką.

Zobacz wideo Hubert Urbański ogląda "Milionerów" i śmieje się z uczestniczki

Mieszkanie Huberta Urbańskiego. Tak mieszka prowadzący "Milionerów"

Na profilu Huberta Urbańskiego co jakiś czas pojawiają się zdjęcia, na których dopatrzyć się można wnętrz jego mieszkania. To, co rzuca się w oczy, to klasyczny i pozbawiony większych ekstrawagancji gust prezentera. Całość zaprojektowana jest raczej skromnie, bez epatowania bogactwem.

Salon urządzony jest w sposób wygodny i funkcjonalny. Sercem pokoju jest duża kanapa i telewizor. Uwagę zwracają także regały zastawione książkami od sufitu po podłogę.

Charakterystycznym elementem, który widać na kilku zdjęciach, jest wzorzysta tapera w złoto-jasno-szare kształty. Położona jest na ścianie w salonie połączonym z kuchnią i stanowi tło dla dodatków utrzymanych w tej gamie kolorystycznej. W kuchni widać typowe wyposażenie, które najlepiej dowodzi, że Hubert Urbański nie bywa jedynie gościem w swoim domu, tylko rzeczywiście w nim mieszka. Od salonu oddziela ją lada z drewnianym blatem.

Jak wyglądają pozostałe pomieszczenia w mieszkaniu Huberta Urbańskiego? Dowiecie się, klikając w naszą galerię.