Tak Tuskowie świętowali roczek młodszej córki Kasi. Balonów co niemiara [ZDJĘCIA]

Mimo że Kasia Tusk w social mediach działa prężnie już od ponad dekady, nie chwali się zbytnio życiem prywatnym. Córka Donalda Tuska szczególnie chroni prywatność dzieci. Pierwszą ciążę ukrywała przed światem, a o tym, że spodziewa się dziecka, dowiedzieliśmy się na chwilę przed rozwiązaniem. Podobnie było zresztą z drugą ciążą. Kasia Tusk jest mamą dwóch córek. Młodsza z nich niedawno skończyła rok. Nie mogło obyć się bez przyjęcia dla rodziny i przyjaciół.

Donald Tusk świętuje pierwsze urodziny młodszej wnuczki

Na co dzień rodzina Tusków mieszka w Sopocie, więc wydawać by się mogło, że mogą liczyć na większy spokój i prywatność niż w stolicy. Nie jest tak do końca, ponieważ i w Trójmieście nie brakuje paparazzich, którzy chętnie dokumentują codzienne życie Kasi Tusk czy jej ojca Donalda Tuska. Tak było i tym razem, gdy zrelacjonowali skromną imprezę urodzinową młodszej córki blogerki, która świętowała swoje pierwsze urodziny.

Donald Tusk wraz z żoną, córką, wnukami, zięciem, a także przyjaciółmi wybrał się do jednego z sopockich lokali. Rezerwacja była zrobiona na restauracyjnym ogródku, dlatego paparazzi łatwo mogli uwiecznić wszystko na zdjęciach. Kasia Tusk wskoczyła w lekką, białą sukienkę, natomiast Donald Tusk postawił na błękitną koszulę. Dokoła stolików nie brakowało balonów z helem, a także innych dekoracji. Impreza skończyła się późnym popołudniem. Wówczas wszyscy rozeszli się do swoich samochodów.

