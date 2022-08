Fani "Gry o tron" z pewnością przebierają nogami z niecierpliwości. 21 sierpnia na HBO swoją premierę będzie miał pierwszy odcinek serialu "Ród smoka" (oryg. "House of the Dragon"), który opowiada historię rodu Targaryenów. Akcja serialu rozgrywa się 200 lat przed "Grą o tron". Szykuje się hit, który podobnie jak "Gra o tron" da sławę aktorom? Przypomnijmy, że to właśnie ekranizacja prozy George’a R.R. Martina sprawiła, że aktorzy tacy, jak Peter Dinklage, Kit Harington, Emilia Clark, Sophie Turner czy Maisie Williams zyskali rozgłos i dzisiaj na ich kontach widnieją pokaźne sumy a CV zapełnia się kolejnymi wpisami. Od lat ich nazwiska nie schodzą z pierwszych stron gazet. Czy podobny sukces odniosą nieznani jeszcze odtwórcy ról z "Rodu smoka"? Poznajcie ich, zanim za kilka dni staną się sławni.

Emma D'Arcy jako księżniczka Rhaenyra Targaryen

Emma D'Arcy to brytyjska 30-letnia aktorka, która aktualnie może pochwalić się jedynie bardzo skromną filmografią. Zagrała w takich produkcjach, jak "Wanderlust" oraz "Poszukiwacze prawdy", "Niepokorna miss" czy "Mothering Sunday". Na koncie ma jeszcze kilka epizodycznych ról. Dużo lepiej znają ją bywalcy brytyjskich teatrów. Grała na deskach The Yard Theatre, Leeds Playhouse czy Arcola Theatre. D'Arcy jest aktywna na Instagramie, ale stroni od reklam. Publikuje za to swoje zdjęcia, jak i artystyczne fotografie:

Jak dotąd nie ma zbyt wielu fanów. Na Instagramie obserwuje ją zaledwie 20 tysięcy osób.

Jako księżniczka Rhaenyra w serialu Emma będzie musiała wznieść się na wyżyny w walce o tron. Wiemy, że pokazane będzie zarówno jej dzieciństwo, jak i dorosłość. Rhaenyra długo pozostawała jedynym dzieckiem swojego ojca i jako takie została uznana dziedziczką Żelaznego Tronu. Problemy zaczęły się naturalnie, kiedy kolejna żona jej ojca jednak powiła synów. Ci w dorosłości przysporzą Rhaenyrze dużo komplikacji, co będziemy mogli oglądać na ekranach.

Matt Smith jako Daemon Targaryen

Matt Smith jest doskonale znany widzom. Wcielił się w księcia Filipa w serialu "The Crown" oraz w Doktor Who w ósmym sezonie "Doktora Who". Wystąpił też w m.in. takich produkcjach, jak "Charlie mówi", "Łono" czy "Ostatnia nocy w Soho". W 2022 roku zobaczymy go nie tylko w "Rodzie smoka" ale też w filmie "Morbius". Na 2023 rok przewidziana jest kolejna produkcja z jego udziałem - "Starve Acre". Aktor nie udziela się w mediach społecznościowych, za to bryluje na czerwonych dywanach.

Matt Smith WESLEY DE WIT/ East News

Jako Daemon Targaryen, Matt Smith będzie wujkiem, a potem mężem Rhaenyry. Jest wojownikiem i kochankiem, dlatego na pewno zobaczymy sporo scen z jego udziałem - zarówno scen walki jak i łóżkowych.

Olivia Cooke jako Alicent Hightower

Olivia Cooke podobnie jak Emma D'Arcy nie cieszy się jeszcze dużą popularnością, choć jej filmografia jest dużo bardziej rozbudowana. Zagrała w "Katie się żegna", "Earl i ja, i umierająca dziewczyna", "Targowisko próżności" czy "Panny z dobrych domów". Ostatnio widzowie mogli zobaczyć ją w kilku odcinkach serialu "Kulawe konie". Na Instagramie obserwuje ją niemal 150 tysięcy osób.

Olivia wciela się w rolę Alicent Hightower - kolejnej żony króla na Żelaznym Tronie, Viserysa I Targaryena. To właśnie ona po urodzeniu królowi synów zacznie uprzykrzać życie swojej przybranej córki, Rhaenyry. Nie będzie chciała się pogodzić z decyzją męża, zgodnie z którą to Rhaenyra, a nie jeden z jej synów, przejmie władzę. Efekt? Oj, nic poważnego, tylko zwykłe przepychanki w Westeros, czyli pełnowymiarowa wojna domowa.

Milly Alcock jako Rhaenyra Targaryen - tym razem młoda

Milly Alcock to 22-letnia australijska aktorka, która ostatnio zagrała w 2020 roku w serialu kryminalnym "The Gloaming" oraz horrorze, który trwał 16 minut "The Familiars". Na koncie ma więcej seriali niż pełnometrażowych filmów. Mogliście ją widzieć w takich produkcjach, jak: "Rachunek sumienia", "Pine Gap" czy "High Life". Na Instagramie obserwuje ją niemal 49 tysięcy osób. Nie chwali się tam jednak przesadnie nową rolą i innymi zawodowymi sukcesami.

Choć ma 22 lata, to ją zobaczymy jako młodą Rhaenyrę. Jeszcze nie będzie musiała się użerać z męczącą macochą i jej synami. Będzie zdobywała pierwsze doświadczenia w miłości, nauce rządzenia oraz... jeździe na smoku.

Sonoya Mizuno jako Mysaria

Sonoya Mizuno niedawno skończyła 36 lat. Brytyjka jest związana nie tylko z aktorstwem. Jest też modelką oraz baletnicą (studiowała balet w The Royal Ballet School). Największą rozpoznawalność przyniosły jej role w "Ex Machina", "Anihilacja" i "La La Land'. W 2022 roku zobaczymy ją również w filmie "Am I Ok?".

Sonoya Mizuno Ian West/ East News

Jej bohaterka, Mysaria, to kochanka Daemona Targaryena. Ale to zaledwie początek jej kariery w Królewskiej Przystani. Choć generalnie w Westeros żony dość nieprzychylnie patrzą na kochanki swoich mężów, tak Mysaria nie będzie musiała się aż tak bardzo obawiać Rhaenyry. Jak będzie wyglądał układ między tą trójką, zobaczymy w HBO.

Fabien Frankel jako Criston Cole

Fabien Frankel to początkujący aktor. Zadebiutował na szklanym ekranie w 2019 roku w filmie "Last Christmas", gdzie zagrał u boku gwiazdy "Gry o tron" - Emilii Clarke. Później widzowie zobaczyli go w serialu "Wąż". Na 2022 rok zaplanowana jest jeszcze komedia z jego udziałem "Venice at Dawn". Frankel stawia też pierwsze kroki w mediach społecznościowych. Na Instagramie ma niewiele ponad 15 tysięcy obserwatorów.

Criston Cole wcieli się w dość niewdzięczną rolę pierwszego rycerza swojej królowej Rhaenyry - ani nie męża, ani nie oficjalnego kochanka. Rolę, która szybko doprowadzi go do zmiany popieranej strony. Rhaenyra będzie miała się czego obawiać, bo Criston to doskonały wojownik, przywódca wojsk i człowiek, który świetnie sobie radzi w grze o władzę.