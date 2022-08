16 sierpnia rozpoczął się Top of the Top Sopot Festival. Pierwszego dnia na scenie Opery Leśnej wystąpili między innymi Mrozu, Smolasty, Kayah, Wilki czy LemON. Od dobrej strony zaprezentował się też Kwiat Jabłoni, chociaż wokalne popisy zespołu zostały przyćmione przez to, jak został zapowiedziany. Prowadzący Oliwier Janiak pokusił się o komentarz polityczny.

Oliwier Janiak podczas sopockiego festiwalu żartuje, nawiązując do braku węgla w Polsce

Jednym z najpoważniejszych kryzysów, jaki mają do rozwiązania rządzący, jest brak węgla na rynku w Polsce. Od dłuższego czasu mówi się, że nadchodząca zima może być bardzo trudna. Szczególnie dla osób, które ogrzewają mieszkania i domy tym surowcem. Temat elektryzuje media i wpływa na nastroje społeczne. Pierwszego dnia festiwalu nawiązał do niego Oliwier Janiak. Dziennikarz u boku Pauliny Krupińskiej zrobił to, zapowiadając zespół Kwiat Jabłoni.

Przed wami nowa generacja polskiej muzyki. Artyści młodzi, ale doświadczeni. Utalentowani w cudowny sposób. W tej naszej dzisiejszej muzycznej opowieści o państwa — widzów oraz naszej empatii i zaangażowaniu, nie mogło zabraknąć zespołu, który jest jak brakująca tona węgla niezbędna do ogrzania naszych domów w zimny czas.

Pierwszego dnia sopockiego festiwalu, zgodnie z zapowiedziami organizatorów, mieliśmy okazję poczuć "muzyczną opowieść o miłości, przyjaźni, empatii, pomocy potrzebującym". Tegoroczna edycja wydarzenia została zorganizowana pod hasłem "You Are the Champions".

