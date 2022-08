Wśród letnich wydarzeń muzycznych w Polsce trudno pominąć coroczny Top of the Top Sopot Festival. We wtorek 16 sierpnie rozpoczęto trzy dni występów najpopularniejszych i najbardziej cenionych rodzimych gwiazd przemysłu muzycznego. Wyczekiwana przez wielu edycja wydarzenia, które odbywa się w kultowej Operze Leśnej zorganizowano pod hasłem "You Are the Champions". Prowadzącymi zostały zaś znane twarze stacji TVN, Mateusz Hładki i Agnieszka Woźniak-Starak. Miłośniczka mody i tym razem nie zawiodła stylizacją.

Agnieszka WoźniakStarak zachwyca pierwszego dnia festiwalu w Sopocie. W asymetrycznej sukience i wysokich obcasach zrobiła wrażenie

Pierwszego dnia sopockiego festiwalu, wedle zapowiedzi organizatorów, mieliśmy okazję poczuć "muzyczną opowieść o miłości, przyjaźni, empatii, pomocy potrzebującym". Trwające trzy godziny show poprowadziła wraz z Mateuszem Hładki Agnieszka Woźniak-Starak, która od razu przykuła uwagę swoją stylizacją.

Tego dnia prezenterka pokazała się w eleganckiej, a zarazem charakterystycznej kreacji o asymetrycznej formie. Do obcisłej mini sukienki bez ramiączek wykonanej z ciemnego, błyszczącego materiału w delikatną fakturę doszyto z prawej strony długi tren z gładkiej tkaniny. W pasie sukienka została udekorowana kryształowymi zdobieniami.

Do tej szykowanej, acz fantazyjnej kreacji Agnieszka Woźniak-Starak dopasowała wysokie buty na platformie w kolorze brudnego różu, które jeszcze mocniej wyeksponowały jej długie nogi. Całość dopełniły rozpuszczone włosy i delikatna biżuteria.

Jak wam się podoba w tej odsłonie?