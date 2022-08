W dniu Święta Wojska Polskiego stacja TVP zorganizowała koncert piosenki wojskowej, w którym wzięło udział kilkunastu artystów. Wśród nich znalazła się Kasia Moś ze swoją interpretacją hitu "Take My Breath Away". Niestety, nie przypadła ona do gustu słuchaczom.

11 KAPIF/EAST NEWS Otwórz galerię Na Gazeta.pl