Adam Zdrójkowski i Wiktoria Gąsiewska rozstali się już niemal rok temu i wygląda na to, że starają się o sobie zapomnieć. Jakiś czas temu w mediach pojawiły się doniesienia o tym, że aktorka poznała na planie Jaspera Sołtysiewicza. Według tygodnika "Świat i Ludzie" zaczęli się ze sobą spotykać i świetnie się dogadują. Wiadomo, co słychać u Adama Zdrójkowskiego.

REKLAMA

Zobacz wideo Adam Zdrójkowski chce zmienić wizerunek. "Patryk Vega, cześć!"

Porzucili show biznes i wyjechali. Adam Strycharczuk jest kelnerem na Islandii

Adam Zdrójkowski przyłapany z nastoletnią modelką

W poniedziałek 15 sierpnia paparazzi przyłapali Adama Zdrójkowskiego na warszawskiej Woli w towarzystwie 16-letniej modelki Vanessy Rojewskiej. Według Pudelka mieli spędzić wieczór w azjatyckiej restauracji, a następnie odjechać samochodem aktora.

Vanessa Rojewska stawia pierwsze kroki aktorskie, a samego Adama Zdrójkowskiego miała okazję poznać na planie "Święta Inaczej". Na jej profilu można znaleźć kilka ich wspólnych zdjęć, jednak wygląda na to, że nic ich nie łączy.

Vanessa Rojewska dementuje plotki o związku z Adamem Zdrójkowskim

Zdjęcia paparazzi szybko trafiły do samych zainteresowanych, a oni postanowili się do wszystkiego odnieść. Sam aktor zapewnia, że wczorajszy wieczór spędzili we czwórkę, natomiast jego koleżanka nie jest zainteresowana związkiem z sześć lat starszym mężczyzną.

Randka we czworo - czytamy u Adama Zdrójkowskiego.

Totalnie szczerze sprostujmy. Luźne spotkanie koleżeńskie, nie rozumiem nakręcania tego... A dziś kolejna randka w trójkę z sześć lat starszymi - dodała Vanessa Rojewska.

Wygląda na to, że w przeciwieństwie do byłej partnerki Adam Zdrójkowski musi jeszcze trochę zaczekać na znalezienie miłości.

Gąsiewska po wielu miesiącach otworzyła się na temat rozstania z Zdrójkowskim