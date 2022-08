Doda jakiś czas temu robiła porządki w szafie. Na dnie garderoby znalazła koszulkę z logiem zespołu Behemoth, którego liderem jest jej były narzeczony, Nergal. Adam Darski i Dorota Rabczewska byli parą od 2009 do 2011 roku. To wokalista miał zerwać z Dodą. Jak sama ujawniła w jednym z wywiadów, zrobił to przez telefon w Dzień Kobiet. Wściekła Doda spaliła wówczas rzeczy należące do byłego partnera. Wygląda na to, że po latach i Nergala wzięło na wspomnienia. Na Instagramie opublikował zdjęcie z byłą narzeczoną.

Nergal opublikował zdjęcie z Dodą sprzed 12 lat. Wymowny opis

Nergal nie rozstał się z Dodą w przyjaznej atmosferze. Na Instagramie wokalisty ukazało się zaskakujące zdjęcie, na którym można dostrzec Rabczewską. Kadr wykonano 12 lat temu na jednym z koncertów w Warszawie:

Bach! 12 lat temu za kulisami koncertu Big 4 (big 5?) w Warszawie. Richard Lucifer, który prowadzi fan page Behemotha na FB, był bardziej fanem mojej ex, jak się wtedy wydawało. Czy moja twarz mówi wszystko? - napisał wokalista.

Fani w komentarzach nie ukrywali zaskoczenia nagłymi wspomnieniami wokalisty. Pojawiły się jednak głosy twierdzące, że Doda i Nergal tworzyli zgraną parę.

Doda zawsze piękna.

Nie zapomnij, co dla ciebie zrobiła.

Zawsze was lubiłam razem - czytamy.

Warto wspomnieć, że swego czasu głośno było o chorobie nowotworowej muzyka i wsparciu, które otrzymał od ukochanej. Doda wykorzystała również swoje znajomości po to, by mu pomóc i nagłośnić problem oraz zachęcić potencjalnych dawców szpiku do zarejestrowania się w bazie, co jej się udało. Dawcę szpiku kostnego znalazł nie tylko Nergal, lecz także tysiące innych ludzi.

Pasowali do siebie? Więcej zdjęć znajdziecie w naszej galerii na górze strony.