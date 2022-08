Książę Harry i Meghan Markle ogłosili, że we wrześniu odwiedzą Europę. W sieci pojawiły się szczegółowe informacje na temat ich wizyty. Wnuk królowej Elżbiety II i jego żona wezmą udział w One Young World Summit w Manchesterze, a także będą uczestniczyć w wydarzeniu z okazji Igrzysk Invictus 2023 w Niemczech. Wiadomo również, gdzie się zatrzymają i czy spotkają się z monarchinią.

Czy Meghan Markle i książę Harry odrzucą propozycję królowej Elżbiety II?

Jak podają zagraniczne media, książę Harry i Meghan Markle podczas wizyty w Wielkiej Brytanii zatrzymają się w swoim dawnym domu Frogmore Cottage, który jest oddalony o około 800 metrów od Adelaide Cottage, czyli nowej posiadłości jego starszego brata. Jest jednak mało prawdopodobne, że dojdzie do spotkania obu par.

Nieco inaczej sprawa wygląda w przypadku wizyty u królowej Elżbiety. "Dail Mail" podaje, że monarchini bardzo by chciała zobaczyć wnuka i jego żonę. Pojawiły się plotki, że rzekomo małżonkowie otrzymali propozycję, aby odwiedzili królową w jej posiadłości Balmoral. Królewski ekspert Phil Dampier zaznaczył jednak, że Meghan może nie być zachwycona tym pomysłem.

Meghan nie spodoba się środowisko myśliwsko-strzeleckie i rybackie w Highlands, ale królowa czułaby się znacznie bardziej komfortowo, spotykając się z nimi tam, a nie na pospiesznym spotkaniu w Londynie - wyjaśnił.

Nie wiadomo jednak, czy w ogóle dojdzie do ich ewentualnego spotkania. Przyjazd Meghan i Harry'ego zbiega się w czasie z licznymi obowiązkami królowej. Między innymi monarchini ma zaplanowaną rozmowę z nowym premierem Wielkiej Brytanii.

Co ciekawe, królewscy eksperci zwracają także uwagę na pewien szczegół związany z wizytą pary. Informacja o ich przyjeździe pojawiła się zaraz po tym, jak książę Harry złożył drugi pozew, w którym oskarżył rząd i Scotland Yard o to, iż niesłusznie pozbawiono go ochrony państwowej w Kalifornii. W rozmowie z "The Sun" biografka Harry'ego Angela Levin powiedziała, co sądzi na ten temat.

Z pewnością, jeśli ktoś boi się o swoje bezpieczeństwo, powinien zachować to, co robi, w tajemnicy. W przeciwnym razie to hipokryzja.

Ostatni raz Meghan Markle i książę Harry odwiedzili Wielką Brytanię w czerwcu, gdy uczestniczyli w Platynowym Jubileuszu królowej Elżbiety II.

