Aleksandra Żebrowska pod koniec lipca urodziła córkę. To czwarte dziecko, które wychowuje wspólnie z Michałem Żebrowskim. Żona aktora właśnie pokazała, jak zmieniło się jej ciało po ostatniej ciąży.

Aleksandra Żebrowska odsłania brzuch

Aleksandra Żebrowska od dawna pokazuje na Instagramie, jak wygląda rzeczywistość matki. Celebrytka robi to z charakterystycznym dla siebie poczuciem humoru i rozbrajającą szczerością. Żebrowska stroni od filtrów i nie koloryzuje rzeczywistości. Pokazuje ją taką, jaka jest. Nie wybiera idealnych kadrów, do których pozowałaby przez wiele godzin. Tak było również i tym razem. Celebrytka utknęła wszak w bluzie i tym samym odsłoniła brzuch. Na tym jednak nie koniec. Zapozowała też nago, by pokazać, jak prezentuje się jej ciało niewiele ponad dwa tygodnie od czwartego porodu.

Pod opublikowanymi przez nią kadrami pojawiło się wiele komplementów.

Wyglądasz wspaniale! - napisała Martyna Wojciechowska.

Mama. Kocham - dodała Zofia Zborowska.

Ola jesteś niesamowita. Piękna istoto - zachwycała się Anna Skura.

Zdjęciami zachwycali się także fani Żebrowskiej.

Uwielbiam Ola! Coś pięknego, wspaniałego! Coś, czego inny na insta nigdy nie pokaże. Jesteś ponad wszystko!

W końcu prawdziwe ciało prawdziwej, pięknej kobiety. Brawo.

Gdyby każda kobieta odważyła się pokazać w takim stanie, świat byłby piękniejszy. Ktoś by napisał odważna jest. Odważny jest strażak, który wchodzi w ogień, a tu jest pokazana prawda sama w sobie, do której odwagi nie potrzeba... Piękna - pisali.

A co wy myślcie o zdjęciach Żebrowskiej?