W piątek 5 sierpnia Anne Heche spowodowała wypadek, w wyniku którego trafiła do szpitala w stanie krytycznym. Rozległe obrażenia i uszkodzone płuca sprawiły, że dokładnie tydzień później rodzina aktorki poinformowała, że zostanie ona odłączona od aparatury podtrzymującej życie. Dwa dni po śmierci 53-latki przedstawiciel Heche potwierdził, że decyzja została podjęta po tym, jak znaleziono biorców organów.

Anne Hech nie żyje. Znaleziono biorcę organów tragicznie zmarłej aktorki

W momencie wygłoszenia piątkowego oświadczenia w świetle kalifornijskiego prawa Anne Heche była już martwa. Jak podaje magazyn "People", jako że "od dawna był to jej wybór, aby oddać swoje organy", życie aktorki, której serce wciąż jeszcze biło, było podtrzymane za pomocą specjalnej aparatury, aby zapewnić Fundacji OneLegacy wystarczająco dużo czasu na znalezienie odbiorców, do których będą one pasować. Informacje na temat tego, które z organów Anne Heche zostały oddane, a także kto jest ich biorcą nie zostały podane do publicznej wiadomości.

Tragiczny wypadek miał miejsce 5 sierpnia. Według doniesień zagranicznych mediów powodem kolizji była znacznie przekroczona prędkość, w wyniku czego aktorka uderzyła samochodem w garaż jednej z posesji. Gdy próbowała zbiec z miejsca wypadku, ponownie uderzyła w budynek, tym razem dom mieszkalny, który wraz z samochodem Anne Heche stanął w płomieniach.

Nieoficjalnie mówi się o tym, że aktorka miała być pod wpływem środków odurzających. Jak dotąd informacje te nie zostały jednak potwierdzone przez policję.