Marka Victorii Beckham, która należy do grupy Victoria Beckham Holdings (VBH) przechodzi kryzys finansowy. Jak donosi portal The Mirror, firma jest zadłużona na prawie 54 miliony funtów, co w przeliczeniu na złotówki daje około 300 milionów złotych.

Victoria Beckham ma poważny problem

Podobno grupa Victoria Beckham Holding przechodzi teraz kryzys. Wszystko przez długi, które narosły podczas ogólnoświatowej pandemia COVID-19. Jak podaje zagraniczny portal, powołując się na raport o zyskach i stratach firmy:

Całkowite przychody grupy Victoria Beckham Holdings spadły o sześć procent, do 36,1 mln GBP (2019 – 38,3 mln GBP) z powodu skutków globalnej pandemii […] Grupa szybko zareagowała (...) i kontrolowała swoje środki pieniężne oraz wydatki, co doprowadziło do znacznego zmniejszenia strat operacyjnych - podkreśliły osoby odpowiedzialne za sporządzenie dokumentu.

Victoria Beckham East News

Marka, by się ratować, wypuściła linię kosmetyków premium, które w swojej kategorii mają być zdaniem producentów "najlepsze na rynku". Jak podkreślił The Mirror:

Victoria Beckham Beauty kontynuuje poszerzanie swojego portfolio, wprowadzając w tym roku wiele nowych kosmetyków, które są najlepszymi w swojej klasie produktowej - padło w raporcie firmy.

W 2020 roku grupa Victoria Beckham Holdings zarobiła 11,6 mln funtów, a więc prawie 66 mln złotych. To więcej o 4,5 mln funtów (a więc niemal 27 mln zł) niż w 2019 roku. Przypomnijmy, że ubrania od Beckham do tanich nie należą. Za swetry trzeba zapłacić nawet 500 funtów (około trzech tysięcy złotych), a za niektóre modele dżinsów bagatela 400 funtów (nieco ponad dwa tysiące złotych).

Mamy nadzieję, że marce modowej szybko uda się zażegnać kryzys. Lubicie minimalistyczne ubrania Victorii Beckham? Co myślicie o jej stylu?

