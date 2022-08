Doda wystąpiła na koncercie jubileuszowym zespołu Ich Troje z okazji 25-lecia istnienia grupy. Wokalistka wsparła Michała Wiśniewskiego, śpiewając z nim w duecie utwór "Zawsze pójdę w Twoją stronę". Po wystąpieniu wokalista podkreślił, że Doda zawsze może na niego liczyć, jeśli będzie miała jakikolwiek problem. My oprócz wzruszającego przemówienia spostrzegliśmy także niesamowitą stylizację skandalistki. Doda wyglądała jak diwa!

REKLAMA

Zobacz wideo Jaką szefową jest Doda?

Tak mieszkają Patrycja Tuchlińska i jej partner miliarder. To prawdziwy pałac

Doda w boskich stylizacjach. Pomarańczowy to jej kolor!

Wokalistka w czasie wydarzenia dwukrotnie zmieniała stylizacje. W każdej chciała za wszelką cenę podkreślić wysportowaną figurę. Doda, jak sama twierdzi, ma teraz najlepszą formę życia... i to widać! Wygląda olśniewająco, a jej kreacje tylko to uwydatniły. Na pierwszy ogień poszedł ciekawy zestaw z błyszczącym pomarańczowym topem z wycięciem w kształt łezki. Do tego dobrała srebrną spódnicę, która podkreśliła jej smukłą talię, a rozcięcie na nodze pokazało umięśnioną nogę.

Pomarańczowe pantofelki i włosy wystylizowane w koński ogon tylko dodały uroku całości looku. Potem było już tylko lepiej. Gwiazda pokazała się później w całej pomarańczowej stylizacji. Zestawiła ten sam top ze spódnicą w tym samym kolorze. Świetnie, że rozpuściła włosy i pokazała inną niż zazwyczaj fryzurę. Nie często można spotkać ją w takiej wersji, więc tym bardziej jej stylizacja cieszyła oko widza. Całość prezentowała się bardzo dobrze, a liczne wycięcia podkreśliły jej sportową sylwetkę idealnie. Nawet błysk tutaj zbytnio nie przeszkadzał, ponieważ kreacje sceniczne rządzą się swoimi prawami.

Doda EastNews