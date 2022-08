Robert Lewandowski w sobotę wieczorem rozegrał pierwszy mecz w rozgrywkach ligi hiszpańskiej. Jego FC Barcelona bezbramkowo zremisowała z teoretycznie dużo słabszym przeciwnikiem Rayo Vallecano, ale Polak pokazał się z dobrej strony. Na trybunach wspierała go ukochana żona. Anna Lewandowska, która dopingowała męża w koszulce katalońskiej drużyny, wiedziała, jak przyciągnąć uwagę mediów.

Anna Lewandowska pokazała umięśniony brzuch na meczu FC Barcelony

Kiedy tylko pojawiły się plotki o transferze Roberta do FC Barcelony, hiszpańskie media prześwietliły życiorys nie tylko piłkarza, ale również jego rodziny. O Annie Lewandowskiej tamtejsza prasa sporo już napisała. Trenerka chce wykorzystać zainteresowanie wokół własnej osoby. Niedawno zaczęła reklamować swoją aplikację na hiszpańskojęzycznym Instagramie. Teraz pojawiła się na stadionie, by wspierać męża i przyciągnęła uwagę fotoreporterów. Lewandowska zaprezentowała się w koszulce FC Barcelony, którą podwinęła tak, by odsłonić umięśniony brzuch. Kreację uzupełniła o klasyczne niebieskie dżinsy.

Anna Lewandowska East News

Anna Lewandowska pojawiła się również na oficjalnej prezentacji Roberta przed kibicami FC Barcelony. Wtedy też prezes klubu Joan Laporta dziękował nie tylko piłkarzowi, ale również jego żonie za to, że cały czas go wspiera. Warto również wspomnieć, że trenerka regularnie dopingowała Lewego z trybun, kiedy ten grał dla Bayernu Monachium.

