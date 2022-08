Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor mają powód do świętowania. Ich córka Janka właśnie skończyła 13 lat. Mama solenizantki pochwaliła się w sieci tortem urodzinowym. Złożyła też córce wzruszające życzenia.

Najstarsza córka Macieja Dowbora i Joanny Koroniewskiej skończyła 13 lat: Jesteś naszym wielkim szczęściem

Janina to najstarsza córka gwiazdorskiej pary. Maciej i Joanna mają jeszcze drugą córkę, Helenę, która urodziła się w 2018 roku. Niedawno całą rodziną przeprowadzili się i zamieszkali w słonecznej Hiszpanii. To właśnie tam razem świętowali urodziny Janiny. Joanna Koroniewska wstawiła na Instagram zdjęcie i pokazała, jak celebrują ten wyjątkowy dzień.

Nasza "mała" córeczka obchodzi dziś ważne urodziny! Janeczko! Jesteś naszym wielkim szczęściem! Jesteśmy ogromnie dumni z każdego twojego sukcesu, ale przede wszystkim z tego, że jesteś cudownym, empatycznym człowiekiem! Kochamy! Jeśli chcecie złożyć Jance życzenia- oddamy jej telefon- niech sobie je tutaj przeczyta! - napisała wyraźnie poruszona Joanna Koroniewska.

Na zdjęciu widzimy także okazały tort urodzinowy ze złotą trzynastką na szczycie. Ten nawiązuje do serialu "Stranger Things". Rodzice mają też na głowach urodzinowe czapeczki. Z kolei solenizantka założyła symboliczną koronę. W końcu to ona jest królową tego dnia. Warto przy okazji dodać, że rodzice Janiny nie decydują się na publikację wizerunku córek w sieci. W przypadku nastolatków nie jest to już tak częste.

