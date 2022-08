Już niedługo Joanna Kudzbalska-Ibisz i Krzysztof Ibisz powitają na świecie pierwsze dziecko. Para pobrała się w sierpniu 2021. Będzie to pierwsze dziecko modelki i lekarki. Prezenter natomiast doczekał się już dwóch synów, Maksymiliana, który aktualnie ma 23-lata ze związku z Anną Zejdler oraz siedem lat młodszego Vincenta, którego matką jest Anna Nowak. Małżonkowie chętnie dzielą się w mediach społecznościowych kadrami z życia codziennego, które teraz głównie kręci się wokół ciąży i przygotowań do porodu. Ostatnio prezenter sprzątał dom, później zakochani wzięli udział w sesji ciążowej. Tym razem Ibisz podzielił się zawartością plecaka, który ma zamiar zabrać na porodówkę.

REKLAMA

Zobacz wideo Paulina Sykut-Jeżyna wspomina wesele Ibisza. „Krzysiek promienieje!"

Krzysztof Ibisz pokazał wyprawkę do szpitala

Prezenter i modelka radosną nowiną podzielili się na Instagramie na początku czerwca. Dodali piękne zdjęcie z sesji, informując, że spodziewają się dziecka. Od tego czasu Ibisz chętnie chwali się rosnącym brzuchem żony. Wspólnie uprawiają jogę, a także korzystają z lata na w Grecji i nad polskim jeziorem. Ibisz relacjonował także poczynania pary w szkole rodzenia. Tym razem nagrał filmik instruktażowy, w którym pokazał, co zabiera ze sobą do szpitala.

Torba porodowa dla mężczyzny. Do It Yourself ( tłum. zrób to sam) - napisał pod postem.

Prezenter jest gotowy na wszystko. W wyprawce znalazły się przybory do mycia, bielizna na zmianę, klapki, zestaw do spania, T-shirty, luźne spodnie dresowe, rozpinana koszula do kangurowania, sweterek. Do plecaka trafiły też bardziej oryginalne gadżety, jak: świeczki zapachowe, olejek eteryczny, olejek do masażu dla żony, przenośny głośnik, książka, ładowarka, gotówka i aparat drukujący zdjęcia natychmiastowo.

Krzysztof Ibisz szaleje z żoną na weselu. Kobieta pokazała ciążowe krągłości

Co sądzicie o wyprawce Krzysztofa Ibisza?