Martyna Wojciechowska i Przemysław Kossakowski pod koniec lipca tego roku oficjalnie zakończyli związek małżeński. Byli małżonkowie uczestniczyli w rozprawie zdalnie i nie spotkali się na sali sądowej. Fotoreporterzy odkryli wokandę, z której wynikało, że związek zakończył się z winy dziennikarza. Teraz okazuje się, że rozwód to nie koniec problemów podróżniczki. Może mieć też kłopoty w pracy.

Martyna Wojciechowska może stracić pracę w TVN-ie

Według tygodnika "Na Żywo" w TVN-ie szykują się spore zmiany. Jakiś czas temu w mediach pojawiły się też plotki o tym, że Lidia Kazen mogłaby przywrócić Przemka Kossakowskiego do telewizji. Nie od dziś wiadomo, że nową dyrektorkę TVN i byłego męża Martyny Wojciechowskiej łączą bliskie relacje. Okazuje się, że ta znajomość może mieć wpływ na przyszłość "Kobiety na krańcu świata". Kossakowski dementował pogłoski o swoim rzekomym powrocie do stacji, jednak informator tygodnika utrzymuje, że nowa dyrektorka ma zrobić wszystko, aby namówić Przemysława Kossakowskiego do przyjęcia propozycji.

Przemek wróci. Lidka na pewno go do tego namówi - czytamy w "Na Żywo".

Martyna Wojciechowska przez lata była jednym z najmocniejszych nazwisk w TVN-ie i cieszyła się dużym uznaniem Edwarda Miszczaka. Po rozwodzie i ostatnich zmianach w stacji jej pozycja miała się jednak znacznie osłabić. Według doniesień tygodnika plotkuje się o jej odejściu.

Na korytarzach TVN-u dużo mówi się o tym, że może nie być dla niej miejsca w stacji. Nowa szefowa bardzo ceni sobie pomysły i odwagę w eksperymentowaniu Przemka - przekazywał jeden z menadżerów stacji.

Próbowaliśmy skontaktować się z Martyna Wojciechowską, by odniosła się do plotek. Do momentu publikacji artykułu nie odpowiedziała.

