Dorota Szelągowska jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, gdzie dzieli się z fanami ujęcia z życia prywatnego. Oprócz kadrów z planów zdjęciowych do jej programów wnętrzarskich pokazuje także, jak spędza czas wolny. Teraz najczęściej można zaobserwować kadry, na których Dorota Szelągowska ćwiczy z trenerem personalnym. Okazuje się, że mężczyzna jej nie oszczędza i proponuje bardzo trudne ćwiczenia fizyczne. Mimo to widać, że kobieta daje radę, ma coraz lepszą formę, a ostatnie relacje na Instagramie tylko to potwierdzają.

Dorota Szelągowska ma formę sportowca. Pokazała, jak wyciska na macie siódme poty

Projektantka wnętrz od dłuższego czasu dba o formę i regularnie ćwiczy pod okiem profesjonalnego trenera personalnego. W pewnym momencie życia zadecydowała, że musi coś zmienić i zacząć bardziej o siebie dbać. Nie da się ukryć, że efekty ćwiczeń w przypadku Doroty Szelągowskiej da się zauważyć gołym okiem. Pompki i ćwiczenie tzw. deski nie stanowią dla niej żadnego problemu. Jej InstaStories jest na to świetnym dowodem. Opisała je żartobliwym zdaniem:

A za karę, że się zmęczył, dostałam desko-rozgwiazdę na boku. Cztery serie - napisała w charakterystycznym dla siebie stylu Szelągowska.

Dorota Szelągowska Instagram / Dorota Szelągowska screen

Widać, że mimo zmęczenia, projektantka wnętrz czerpie ogromną radość z ruchu i aktywności fizycznej. Kobieta z dumą ćwiczy w obcisłym stroju sportowym i pokazuje, że na sport nigdy nie jest za późno, ponieważ jak sama przyznała jakiś czas temu, z aktywnością fizyczną zaprzyjaźniła się dość późno.