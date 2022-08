Edyta Górniak udostępniła w mediach społecznościowych zdjęcie, na którym zaprezentowała się w odmienionej fryzurze. Piosenkarka skróciła włosy i wróciła do długości, w której mogliśmy ją obserwować kilka lat temu. Jej nowy "look" spotkał się z pozytywnym odbiorem fanów, którzy zasypywali ją komplementami. Trzeba przyznać, że ostre cięcie bardzo jej służy i wygląda w nim promiennie. Takie cięcie to idealny pomysł na letnią stylizację włosów.

REKLAMA

Zobacz wideo Joanna Krupa o relacji z Edytą Górniak i drożyźnie w Ameryce

Tak mieszkają Patrycja Tuchlińska i jej partner miliarder. To prawdziwy pałac

Edyta Górniak pochwaliła się nową fryzurą. Ścięła włosy i ma teraz modnego boba

Wokalistka uwielbia zmiany, nic więc dziwnego, że kolejny raz postanowiła zmienić coś w stylizacji włosów. Edyta Górniak zdecydowała się na ostre cięcie i pokazała fanom efekt metamorfozy. Gwiazda wstawiła do sieci nagranie, na którym prezentuje się w zupełnie odmienionej wersji. Obserwatorzy od razu zareagowali na jej wideo.

Fani od razu pisali miłe słowa pod adresem właścicielki nowej fryzury. Nowe cięcie bardzo przypadło im do gustu. Zasypali wokalistkę komplementami.

Edyta, wyglądasz pięknie w każdym wydaniu - podkreśliła fanka.

Czytasz mi w myślach, bo też ostatnio zastanawiałam się nad zmianą fryzury. Bogini piękna.

Jedna z obserwatorek napisała, że ma nadzieję, że zmiana wizerunkowa Edyty wiąże się z nagraniami nowego teledysku.

Mam nadzieję, że jest to powiązane z kolejnym teledyskiem.

Wokalistka jednak odpowiedziała jej, że chodzi o prywatne szczęście.

Jest to powiązane z moim osobistym szczęściem. Może być? Dzięki - podsumowała.

Co myślicie o nowej fryzurze Edyty Górniak? Do twarzy jej w takim przedłużanym bobie?