Władysław Kosiniak-Kamysz, podobnie jak pozostali posłowie, przebywa aktualnie na wakacyjnym urlopie, który potrwa do pierwszego posiedzenia Sejmu (to zaplanowane jest na pierwszą połowę września). Pomimo odpoczynku od codziennych obowiązków pojawił się w poniedziałkowym wydaniu "Faktów po Faktach" w całkowicie odmienionej odsłonie.

Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego nigdy nie pokazywał się publicznie z brodą, jednak tym razem zrobił wyjątek. Na pytanie Piotra Mączniaka o powód metamorfozy, przyznał, że przez urlop przestał się golić, a nowa odsłona spodobała się jego rodzinie, dlatego postanowił przy niej pozostać.

Kilka dni urlopu, przestałem się golić i później się to spodobało i żonie, i córeczkom i tak zostało - tłumaczył na łamach TVN 24.

Władysław Kosiniak-Kamysz na nowym zdjęciu z brodą

Wygląda na to, że zmiana przypadła do gustu Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi do tego stopnia, że postanowił pochwalić się nią na Facebooku. Nowe zdjęcie szybko stało nowym profilowym prezesa PSL-u. Wygląda na to, że spodobało się ono obserwatorom posła. W komentarzach otrzymał masę komplementów.

Już nie tygrysek, a prawdziwy tygrys.

Bardzo korzystnie, panie prezesie!

Dobra decyzja! Witam doktora w gronie brodaczy! - czytamy w komentarzach.

Trzeba przyznać, że Władysław Kosiniak-Kamysz z zarostem jest nie do poznania. Spodziewaliście się takiej metamorfozy ze strony posła Polskiego Stronnictwa Ludowego?

