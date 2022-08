Nie da się zaprzeczyć, że Klaudia Halejcio to kobieta wielu talentów. Poznaliśmy ją przed laty jako serialową aktorkę, ale okazało się, że jest jednocześnie influencerką zdolną przyciągnąć 650 tys. obserwujących. Do CV może dorzucić jeszcze sztukę konferansjerki. Pierwsze szlify zdobywała właśnie w Mrągowie.

W zeszłym roku aktorka wystąpiła na tej imprezie jako panna młoda. Tym razem, już zaprawiona w festiwalowych bojach, odgrywała rolę świadkowej w parze z Łukaszem Żakiem.

Gwiazdorska stylizacja Klaudii Halejcio

Klaudia nie uznaje półśrodków, dobrze wie, co zrobić, by znaleźć się w centrum uwagi. W Mrągowie postawiła na stylizację godną Hollywood. Kreacja, jaką wybrała na tę okazję celebrytka, zdecydowanie należy do tych przyciągających wzrok. Mieniący się w świetle reflektorów srebrzysty materiał, bufiasta góra oraz ultrakrótki dół eksponujący nogi – nie ma mowy, żeby młoda gwiazda została niezauważona. Kolor sukienki, bardzo sceniczny, doskonale podkreślał opaleniznę "świadkowej". Całość uzupełniły kremowe szpilki oraz imponujących rozmiarów srebrne kolczyki wysadzane kamieniami.

Zdjęcie tak wystrojonej Klaudii ukazało się na oficjalnym instagramowym koncie telewizji Polsat. Mimo późnej pory, czujni fani 31-latki pospieszyli z komplementami pod jej adresem:

Piękna jak zawsze.

Mega!

Piękna suknia – chwalili efekty przygotowań celebrytki

Nie pozostaje nam nic innego, jak zgodzić się z komentującymi.