W Mrągowie, w piątek, odbył się Festiwal Weselnych Przebojów 2022. Program imprezy zakłada dwa dni zabawy w rytm przebojów znanych z polskich wesel. Motyw przewodni wydarzenia emitowanego na antenie Polsatu to sceniczne zaślubiny znanych artystów kabaretowych, Andrzeja Kozłowskiego, chłopaka z gór, z temperamentną Ślązaczką, Eweliną Wojtak. Całość prowadzi Elżbieta Romanowska w parze z Rafałem Maserakiem oraz Klaudia Halejcio w duecie z Łukaszem Żakiem.

Agata Duda obiektem żartów

W przerwie między wokalnymi popisami gwiazd wieczoru na scenę wkroczyła męska część prowadzących, czyli Rafał Maserak i Łukasz Żak, do których dołączył Andrzej Kozłowski z Kabaretu pod Wyrwigroszem. Wywiązała się między nimi ożywiona rozmowa, podczas której zażartowali z żony urzędującego prezydenta, Agaty Dudy.

Chłopoki, co wam powiem, to wom powiem. Że ta moja zonecka na pocatku to była bolesna miłość – zaczął gwarą Kozłowski, rodowity góral.

To co, zdradzała cię? – chciał wiedzieć Żak.

Kozłowski zaczął dowcipkować o tym, jak to się "kotłowali" z małżonką. Rafał Maserak, słysząc to, pospieszył z ostrzeżeniem:

Ani się obejrzysz, a będziesz pantoflem.

Wtedy do akcji wkroczył Żak i nawiązał do Agaty Dudy:

Lepiej to w ogóle jest być jak żona prezydenta. Się nie odzywaj!

Kozłowski nie kontynuował drażliwego wątku i stwierdził, że "nie ma takiej baby, co by chłopa wzięła pod kierpce". To już kolejny raz, kiedy na antenie Polsatu mogliśmy usłyszeć żarty z polityków i partii politycznych. Niedawno głośno było o skeczu kabaretu Neo-Nówki, w którym wyśmiano m.in. Prawo i Sprawiedliwość oraz TVP.