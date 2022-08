Zobacz wideo Magdalena Popławska o relacjach z Aleksandrą Popławską

Joanna Przetakiewicz kocha minimalizm z wzajemnością

Maciej Lechociński: Stylem charakterystycznym dyrektorki kreatywnej La Manii jest prostota i klasyka. Słusznie, bo jej stylizacje zawsze się bronią i idealnie pokazują, że minimalistycznie nie znaczy nudno i bezbarwnie. Tak było i w tym wypadku. Joanna Przetakiewicz wybrała czarno-biały, niezawodny zestaw. Świetnym pomysłem prosto z wybiegu było potraktowanie czarnego, obcisłego sweterka z guzikami jako zwyczajnej bluzki na gołe ciało. W ten sposób wyglądał modnie i nietuzinkowo. Do tego szerokie, białe spodnie i mamy stylizację, której nie powstydziłyby się światowe gwiazdy. Brawo!

Justyna Steczkowska diwa, diwa, ale czy coś więcej?

Cezary Wiśniewski: Justyna Steczkowska od lat uznawana jest za polską diwę i słusznie, wokalem bije na głowę większość polskich artystek. Do tego eleganckie stroje, ekstrawaganckie kreacje na scenie i wydaje się, że wszystko się zgadza. Niestety, Justyna zbyt często stara się wyglądać jak elegancka pani, w przypadku której o stylu nie możemy mówić. Gwiazda ma piękne ciało, które, wygląda świetnie we wszystkim. Jednak w przypadku takiej osoby wymaga się więcej, zwłaszcza że Steczkowska wiele razy już dawała do zrozumienia, że uwielbia nosić ubrania i dodatki od znanych domów mody, co mogło świadczyć o tym, że modą się po prostu interesuje. Tym większe zaskoczenie przeżyłem, kiedy agencje fotograficzne podesłały mediom w tym tygodniu zdjęcia ze spotkania prasowego trenerów tegorocznego "The Voice of Poland". Czerwona suknia idealnie wpasowuje się w klimat charytatywnych gal czy bali. Tutaj mamy przykład przerostu formy nad treścią. Justyna wtapia się w tło czerwono-czarnej scenerii. Co więcej, jej krucze włosy w połączeniu z krwistą kreacją nie są dobrym połączeniem. Raczej nudnym i dawno przeżytym. Co by jednak, jak przyzwyczaili się pisać internauci w każdej sytuacji, nie siać jadem, polecam zobaczyć, jak Justyna prezentowała się kilka dni wcześniej, kiedy odwiedziła wakacyjne studio tvn-owskiej śniadaniówki. Kanarkowy garnitur i pomarańczowe sandałki na szpilce były świetnym wyborem.

Magdalena Popławska zabłądziła. Szkoda, wielka szkoda

Maciej Lechociński: Tym razem aktorka nie zaskoczyła stylizacją. Wyszedł chaos, a chyba nie taki był zamiar. Dziwne ułożenie loków z grzywką nie dopełniło całego "looku". Krój marynarki i dolna części stylizacji wołają o pomstę do nieba. Do tego sportowe buty ni w pięć, ni w dziesięć. Szkoda, bo Magdalena Popławska raczej nie zaliczała modowych wpadek, a inspirowała nieoczywistymi wyborami.

Kobaltowa Natasza Urbańska

Cezary Wiśniewski: Być może zdarzyło się już komuś przeczytać na Plotku, że uważam Nataszę Urbańską za jedną z najbardziej niedocenionych artystek w naszym kraju. Podczas występów na żywo jest wulkanem energii i chyba nie ma piosenki, z którą wokalnie nie dałaby sobie rady. Poza tym zazwyczaj świetnie wygląda. Choć jak każdej gwieździe, tak i jej prawdopodobnie zdarzyły się modowe wpadki. Tym razem o takiej nie ma mowy. Wystarczyło, że gwiazda zaufała duetowi Paprocki&Brzozowski i wskoczyła w ich kobaltowy garnitur. Do tego nieoczywista fryzura. Może Justyna Steczkowska także powinna postawić na takie upięcie, zamiast wybierać perfekcyjne ułożone włosy opadające na ramiona? Nataszy wyszło to na dobre! Drogie panie, tego rodzaju garnitur powinna mieć w szafie każda z was!

