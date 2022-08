Krzysztof Skiba to lider słynnego zespołu Big Cyc, który zaistniał na polskiej scenie muzycznej w latach 80., do dziś gra się jego największe hity. Na początku roku artysta poinformował, że zmienia profesję. Został dyrektorem Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu. Skiba znany jest z ciętego języka i postów w mediach społecznościowych, w których nawiązuje do polityki, władzy, a także do aktualnych wydarzeń z Polski i świata. Wielokrotnie odnosił się do wojny w Ukrainie i Władimira Putina. Muzyk głośno mówi, że jest przeciwnikiem partii rządzącej oraz Telewizji Polskiej. W jednym z ostatnich wywiadów muzyk opowiedział o przypadkowym spotkaniu z prezesem TVP na stacji benzynowej.

Krzysztof Skiba opowiada o spotkaniu Jacka Kurskiego: Jakby się chował przede mną

Krzysztof Skiba obecnie sądzi się z publicznym nadawcą i prezesem w kilku sprawach. W lipcu 2021 roku wygrał jeden proces z TVP i Jackiem Kurskim.

Jeden już wygrałem, drugi właściwie też już wygrałem, bo sprawa została umorzona, kolejny się toczy, a następny się jeszcze nie rozpoczął. Są one związane także z moimi wypowiedziami i wpisami na Facebooku - mówił w "Fakcie".

Później muzyk opowiedział o incydencie, który miał miejsce na przypadkowej stacji benzynowej, na której przez przypadek znaleźli się obydwaj.

Ostatni raz widziałem go przypadkiem na jakieś stacji benzynowej. Jego ochroniarz zatankował limuzynę, a on sam nie wyszedł nawet z auta, jakby chował się przede mną. Nie wiem, może się mnie boi? - zastanawiał się Krzysztof Skiba.

Zachowanie Jacka Kurskiego było zgoła różne od tego, które miało miejsce wiele lat temu, przed objęciem władzy przez Prawo i Sprawiedliwość.

A takie normalne spotkanie to było jeszcze w TVP przed rządami PiS-u, gdzie byliśmy uczestnikami jakiegoś programu rozrywkowego. Był wobec mnie koleżeński i szarmancki wręcz. Ale to jest jego taktyka, że udaje przyjaciela, kogoś wesołego, kogoś przyjaznego, a wiadomo, co myśli. Zresztą to nigdy nie był mój kolega, ja nie chodziłem z nim do szkoły. On chodził do innego liceum w Gdańsku.

Nie od dziś wiadomo, że mężczyźni za sobą nie przepadają. Nic więc dziwnego, że ich spotkanie było chłodne.