Antek Królikowski ma za sobą kilkanaście medialnych związków, które kończyły się w atmosferze skandalu. Jednak żaden z nich nie przysporzył mu takich kłopotów wizerunkowych, jak relacja z Joanną Opozda. Wyszło na jaw, że aktor miał rzekomo zostawić ciężarną żonę na chwilę przed rozwiązaniem i związać się z sąsiadką Opozdy. Jakiś czas temu do mediów przedostała się informacja na temat jego nowej sympatii. Wiadomo, że tajemnicza Izabela ma 25 lat i z wykształcenia jest prawniczką. Aktor do tej pory chronił jej wizerunek i w mediach społecznościowych nie publikował żadnych zdjęć, czy nagrań związanych z nową ukochaną. Właśnie to zmienił.

Antek Królikowski dodał pierwszą relację z nową wybranką. Wybrali się na romantyczną randkę

Antek Królikowski na jakiś czas zniknął z mediów, jednak jego nieobecność nie trwała długo. Aktor wypoczywa na krótkim urlopie, ale nie zdecydował się na to, by zdradzić, gdzie przebywa. Wiadomo jednak, że zabrał ze sobą nową ukochaną. Na InstaStories opublikował wideo z randki z tajemniczą Izabelą, którą postanowił po raz pierwszy oznaczyć w relacji w mediach społecznościowych. Na filmiku widać, jak zakochani podziwiają na randce romantyczny pokaz fajerwerków.

Antek Królikowski dodał pierwszą relację z nową wybranką. Wybrali się na romantyczną randkę Fot. Instagram/ antek.krolikowski

Prawniczka Izabela prowadzi konto na Instagramie pod nazwą "bibiffee", jednak ma ustawiony profil jako prywatny. Do tej pory opublikowała na nim osiem postów, jednak ich treść nie jest jawna. Wśród obserwatorów nie mogło zabraknąć aktora.

Antek Królikowski dodał pierwszą relację z nową wybranką. Wybrali się na romantyczną randkę Fot. Instagram/ bibiffee

Wygląda na to, że prawniczka Izabela skradła serce Antka Królikowskiego, a ich relacja kwitnie.