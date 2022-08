W "Milionerach" tytułową najwyższą nagrodę uczestnicy zgarniają niezwykle rzadko. By dojść do ostatniego pytania, trzeba posiadać nie tylko szeroką wiedzę, ale też dużo szczęścia. Niektóre pytania są bardzo trudne, by wskazać prawidłową odpowiedź, trzeba czasami grać brawurowo i obstawić wariant, którego nie jesteśmy pewni. Hubert Urbański wielokrotnie powtarzał, że ryzyko jest konieczne, a teraz podzielił się nagraniem, w którym wyśmiał uczestniczkę, której się to nie opłaciło.

Huber Urbański ogląda Milionerów i śmieje się z uczestniczki

Hubert Urbański obejrzał powtórkę jednego z odcinków "Milionerów", w którym naprzeciwko niego usiadła Katarzyna Skrzypek. Kobieta z początku świetnie sobie radziła. Wszystko zmieniło się, gdy dotarła do pytania o 40 tys. złotych. Nauczycielka z Wrocławia nie potrafiła odpowiedzieć na pytanie o szakale.

Co jest prawdą o szakalach złocistych?- usłyszała.

A. Pojawiają się w polskich lasach.

B. Nie dla nich monogamia.

C. Nie mają ogonów.

D. Jedzą tylko padlinę.

Katarzyna Skrzypek wybrała wariant- B, która okazał się błędny. Hubert Urbański podzielił się na InstaStories tym fragmentem odcinka. Dla prowadzącego to pytanie najwidoczniej nie należało do trudnych, bo wydawał się być rozbawiony, że uczestniczka nie znała poprawnej odpowiedzi.

Co za pytanie o szakale. No naprawdę nie wiem, co powiedzieć - ironizował Hubert Urbański.

Zobacz wideo Hubert Urbański ogląda "Milionerów" i śmieje się z uczestniczki

Poprawna odpowiedź na to pytanie to - pojawiają się w polskich lasach. Wiedzieliście?

