Antoni Królikowski i Joanna Opozda od dłuższego czasu nie są już razem. Aktor w tym czasie zdążył związać się z nową partnerką. Jak się okazuje, w ich przypadku rozwód może nie odbyć się tak szybko, jak by tego chcieli. Aktorka jakiś czas temu upubliczniła prywatne wiadomości wysyłane przez Antoniego i zarzuciła mu, że nie płaci alimentów na syna. Królikowski odbił piłeczkę i oświadczył, że (jeszcze) żona stara się zniszczyć jego wizerunek i utrudnia mu kontakty z synem. Aktor na jakiś czas usunął się w cień i rzadziej publikuje treści w mediach. Joanna natomiast chętnie dzieli się zdjęciami z życia codziennego, na których widać Vincenta. To podobno nie spodobało się Królikowskiemu, który postanowił to ukrócić.

Królikowski zamierza ciągać Opozdę po sądach? Poszło o zarabianie na synu w mediach

Od kiedy Joanna Opozda urodziła Vincenta, chętnie opowiada o kulisach macierzyństwa. Mimo że nie pokazuje twarzy syna, to zamieszcza w mediach społecznościowych zdjęcia z Vincentem i przy okazji reklamuje różne produkty. Ta kwestia podobno nie spodobała się Antoniemu Królikowskiemu. Jak dowiedział się "Super Express", aktor miał wysłać do żony pismo przedprocesowe.

Od początku uzgodnili, że będą dbali o prywatność syna. I jeśli wrzucają do sieci zdjęcia z nim, to zasłaniają mu buźkę. I robią tak. Ale Instagram Asi i tak pełny jest zdjęć z Vincentem, które są reklamowymi postami różnych produktów. Antkowi nie podoba się, że ona wykorzystuje do tego dziecko - ujawniła osoba z otoczenia byłej pary w rozmowie z "Super Expressem".

Tabloid jest zdania, że aktor we współpracy z prawnikiem miał przygotować wezwanie do zaprzestania angażowania syna do kampanii reklamowych zamieszczanych na profilu Opozdy na Instagramie. Nawet wówczas, gdy twarz chłopca jest zasłonięta. Posty, na których widać Joannę z Vincentem, zdaniem prawnika aktora mają naruszać prawa ojca dziecka do podejmowania decyzji w sprawie wizerunku ich syna.

Wygląda na to, że przed małżonkami zacięta batalia sądowa.