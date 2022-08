Na początku sierpnia Klaudia Halejcio wróciła z wakacji w Turcji, a pierwsze kroki po powrocie do Polski skierowała do salonu fryzjerskiego. Aktorka postawiła na dość mocne cięcie, decydując się na nieco przedłużonego boba. Podczas wizyty u fryzjera Halejcio towarzyszyła także córka Nel, która w czerwcu obchodziła pierwsze urodziny. Dziewczynka nie znalazła się w salonie jedynie po to, aby dotrzymać mamie towarzystwa, ale zaliczyła też pierwszą w życiu fryzjerską metamorfozę.

Klaudia Halejcio w salonie fryzjerskim z roczną córką

Małe dzieci na wizyty w salonie fryzjerskim reagują bardzo różnie. Wiele z nich nie jest zachwyconych koniecznością obcięcia włosów, a widok nożyczek wprawia je w płacz, a nawet w histerię. Z tego powodu powstają już nawet salony przeznaczone z myślą wyłącznie o najmłodszych, aby pomóc złagodzić im stres. Córka Klaudii Halejcio zdecydowanie nie czuła się przejęta, siedząc na fryzjerskim fotelu. Być może dziewczynka jest spokojna z natury, a być może wizytę w salonie osłodził jej telefon, który dostała do zabawy. Ale jak wynika z instagramowej relacji Halejcio, mała Nel bardzo dzielnie zniosła pierwszy kontakt z fryzjerem.

Klaudia Halejcio została mamą 2 czerwca 2021 roku i nie ukrywa, że córka jest jej oczkiem w głowie. Ojcem Nel jest biznesmen Oskar Wojciechowski, z którym aktorka związana jest od dwóch lat. Para sprzedała mieszkanie w centrum stolicy i w wakacje ubiegłego roku całą rodziną wprowadzili się do willi mieszczącej się niedaleko warszawskiego Okęcia. Luksusowa posiadłość ma ponad 500 mkw. powierzchni i miała kosztować aż dziewięć milionów złotych.