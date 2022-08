Telewizja Publiczna organizuje w Elblągu Koncert Piosenki Wojskowej Państw NATO. W poniedziałek, 15 sierpnia, na scenie pojawią się popularni artyści. Wśród nich będzie między innymi: Trubadurzy, Filip Lato, Dagmara Bryzek czy Halina Frąckowiak. Wydarzenie odbędzie się z okazji Święta Wojska Polskiego. Pozostaje tylko pytanie, czy TVP na pewno godnie odda cześć polskim żołnierzom. Spójrzcie na plakat...

TVP organizuje koncert

W poniedziałek wokaliści i zespoły będą wykonywać żołnierskie pieśni i spróbują wprowadzić podniosły nastrój. TVP na InstaStories opublikowała grafikę, z której dowiadujemy się, że wydarzenie będą prowadzić: Tomasz Kammel, Aleksander Sikora, Ida Nowakowska oraz Karolina Pajączkowska. Prezenterzy TVP zapozowali podczas specjalnej sesji zdjęciowej w ubraniach z wojskowym motywem. Niesmaczne? Delikatnie mówiąc.

TVP instagram.com/ badzmyrazem.tvp

Na scenie zobaczymy też Jana Pietrzaka, który nie ukrywa swojej ogromnej sympatii dla PiS-u i Jarosława Kaczyńskiego. Swego czasu zasłynął z bardzo ostrej krytyki pod adresem kobiet protestujących przeciwko zaostrzeniu prawa aborcyjnego. Przeglądając media społecznościowe, nietrudno nadziać się na komentarze osób, które obawiają się, że z doniosłego święta TVP zrobi hucpę polityczną.

Proszę, nie róbmy z wojska paździerza podległego władzy.

Co tam robi Jan Pietrzak?

Czy na pewno teraz najbardziej brakuje nam piosenek NATO-wskich?

TVP w ostatnich latach jest krytykowana za działania propagandowe. Dlatego wielu artystów bojkotuje stację i nie chce pojawiać się na koncertach przez nią organizowanych. Do takiej sytuacji doszło chociażby przy tegorocznych Wiktorach. Wówczas polscy artyści skutecznie zaapelowali do Stinga, by nie brał udział w wydarzeniu.

