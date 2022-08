Nowciax będzie ojcem. Pozuje z partnerką i zdjęciem USG

Piotr Nowak, czyli Nowciax, to jeden z członków słynnej Ekipy Friza. Z grupą influencerów związany jest od samego początku, chociaż wcześniej był ich fotografem. Nowciax to youtuber, który ma wiele pasji. Jedną z nich jest kolekcjonowanie butów. W 2021 roku założył nawet startup zajmujący się customizacją obuwia. Nowciax jest też bardzo aktywny w mediach społecznościowych. Na Instagramie obserwuje go prawie 840 tys. użytkowników. Teraz influencera czekają nowe wyzwania i obowiązki, ponieważ właśnie ogłosił, że wkrótce zostanie ojcem.

Nowciax. Kim jest Piotr Nowak, jeden z członków Ekipy?

Ekipa wkrótce się powiększy. Nowciax i DSCLL spodziewają się dziecka

Na Instagramowym profilu Nowciaxa pojawiło się urocze zdjęcie, na którym widzimy go z jego partnerką, która prezentuje ciężarny brzuszek. W sesji parze towarzyszył także pies.

Projekt, nad którym pracujemy od kilku miesięcy - napisał Nowciax na Instagramie.

Wybranką Nowciaxa jest DSCLL, czyli Kasia Mikołowicz. która jest fotografką. Przyszła mama zasłynęła intrygującymi portretami gwiazd polskiego rapu jak: Taco Hemingway czy schafter. Pod instagramowym postem pary zaroiło się od gratulacji od ich znanych znajomych.

Cooo! Wow! Gratulacje - napisała wyraźnie zaskoczona Margaret.

Omg, gratulacje - dodała Wersow.

Zabawny komentarz dodał Jakub Kosel, który odniósł się do marki streetwearowej, której twórcą jest Nowciax.

Będą śpioszki relab? - zapytał Jakub Kosel.

Nie podpuszczaj - odpisał rozbawiony Nowciax.

Na drugiej udostępnionej fotografii możemy zobaczyć parę prezentującą zdjęcia USG ich dziecka. Nowciax pokazuje wyniki do obiektywu, a przyszła mama pozuje z uniesionym do góry kciukiem. Plotek składa szczere gratulacje.

