Jedno z flagowych reality show TVN-u powróci na ekrany telewizorów już 29 sierpnia. "Hotel Paradise" prowadzony przez Kaludię El Dursi to jeden z najpopularniejszych tego typu formatów w polskiej telewizji. Przez kilka tygodni uczestnicy mieszkają w luksusowej willi, gdzie ich głównym zadaniem jest dobrać się i pozostać w parze, przy okazji zakochując się, co jest najtrudniejsze. Co tydzień osoba bez partnera zmuszona jest opuścić posiadłość i traci szansę na wygraną. W oczekiwaniu na rozpoczęcie przedstawiamy pierwszych uczestników.

Nowi uczestnicy "Hotelu Paradise"

Kolejna odsłona programu, podobnie jak piąta, nagrywana była w Panamie. Fani czekają na rozpoczęcie emisji, my przedstawiamy pierwsze osoby, które powalczą o główną wygraną w wysokości stu tysięcy złotych.

Pierwszą potwierdzoną uczestniczką jest 23-letnia Anastazja z Warszawy. Na co dzień pracuje jako social media manager. To Ukrainka z polskimi korzeniami, która do Polski przyjechała pięć lat temu na studia dziennikarskie. Przez 12 lat trenowała szermierkę. Jest towarzyska i uwielbia ludzi, ale bywa wybuchowa. Szuka wysokiego, prawdomównego partner, który będzie umiał ją rozbawić.

Drugim uczestnikiem, którego poznamy nieco bliżej już wkrótce, jest 24-letni Mikołaj z Bydgoszczy. Niedawno założył własną firmę w branży e-commerce, której poświęca nawet kilkanaście godzin dziennie. Jego największą pasją jest sport. W wieku 16 lat zdobył Mistrzostwo Polski w Muay Thai, lecz ze względu na kontuzję musiał zrezygnować z zawodowego uprawiania tej dyscypliny. Uwielbia wyzwania i czerpie z życia pełnymi garściami. Ma za sobą trzyletni związek. Nie szuka miłości, wierzy, że sama się pojawi. Najlepiej w postaci wrażliwej i opiekuńczej niebieskookiej blondynki.

