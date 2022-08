Występ Tamary Gonzalez Perei, która w programie "Sprawa dla reportera" grała na rytualnym bębnie, wciąż budzi ogromne emocje. Wielu było zaskoczonych zachowaniem celebrytki, która sama siebie określa teraz jako "certyfikowaną terapeutkę leczenia dźwiękiem". Na byłej blogerki wypowiedział się ostatnio także Krzysztof Stanowski.

"Sprawa dla reportera". Internauci kpią z Tamary Gonzalez Perei. Tak zareagowała

Krzysztof Stanowski wypowiedział się na temat działalności Tamary Gonzalez Perei. Nie przebierał w słowach

Okazało się bowiem, że Tamara Gonzalez Perea prowadzi bardzo intratny biznes związany ze sprzedażą przedmiotów o rzekomych "leczniczych właściwościach". Za kryształowe czaszki i inne tego typu gadżety krzyczy sobie po kilkaset, a nawet kilka tysięcy złotych. Co więcej, łudząco podobne przedmioty można odnaleźć w chińskich sklepach za znacznie niższą cenę. Ten temat wyjątkowo rozsierdził Krzysztofa Stanowskiego, który odniósł się do poczynań celebrytki w swoim programie "Dziennikarskie zero".

Tamara, jesteś obrzydliwa. Jesteś obrzydliwa. Jesteś najgorszą wyłudzaczką pieniędzy. Jesteś prymitywną naciągarą, wrednym babskiem, które żeruje na naiwności głupich ludzi, rozumiesz? - mówił Krzysztof Stanowski w swoim show.

Dziennikarz wątpi także w wiedzę Tamary z zakresu medycyny niekonwencjonalnej oraz umiejętności coachingowych. Drwił z jej występu w TVP.

Od oglądania ciebie można dostać raka i najlepsze zapobieganie temu, żeby nie dostać raka, to jest nieoglądanie ciebie i niekupowanie twoich produktów - dodał oburzony Krzysztof Stanowski.

Pominęliśmy ostatnie zdanie wypowiedziane przez Krzystofa Stanowskiego. Należy do wyjątkowo wulgarnych i kontrowersyjnych.

TVP pokrętnie wyjaśnia udział Gonzalez Perei w "Sprawie dla reportera"