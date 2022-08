Dziewczynka zaprosiła księcia George'a na urodziny. Doczekała się uroczej odpowiedzi

Członkowie brytyjskiej rodziny królewskiej bardzo dbają o to, by przychylność poddanych wobec nich nie słabła. Jednym ze sposobów na bycie w stałym kontakcie z nimi jest odpowiadanie na korespondencję, która przychodzi do Pałacu Buckingham. W sieci pojawiła się informacja, że księżna Kate napisała list do dziewczynki, która zaprosiła księcia George'a na urodziny. Jaka była jego treść?

Księżna Kate wysłała list do dziewczynki, która zaprosiła George'a na urodziny

Sześcioletnia dziewczynka zapragnęła, aby jednym z gości na jej przyjęciu urodzinowym był książę George. Z pomocą rodziców napisała list i wysłała go do Pałacu Buckingham. Po pewnym czasie otrzymała odpowiedź od księżnej Kate. Na samym początku żona księcia Williama przeprosiła za długi czas oczekiwania i podziękowała za zaproszenie.

Przepraszam, że tak długo czekałaś na odpowiedź. Jego Królewska Mość był niezwykle wdzięczny za zaproszenie. Po dokładnym jego rozważeniu z przykrością informuję, że niestety musi odmówić.

W dalszej części listu księżna Kate napisała, że ona i jej mąż byli wzruszeni, gdy przeczytali list. Oprócz tego żona księcia Williama złożyła sześciolatce najserdeczniejsze życzenia z okazji urodzin. Treść listu opublikowała w mediach społecznościowych mama solenizantki. Dodała również, że jest to wspaniała pamiątka.

Nastolatka z Polski doczekała się odpowiedzi od królowej Elżbiety

W zeszłym roku do mediów trafiła informacja, że 12-latka z Polski wysłała list i namalowany przez siebie obraz do królowej Elżbiety II. Dziewczynka nie spodziewała się, że otrzyma odpowiedź. Ku jej zaskoczeniu, po kilku tygodniach dostała list od monarchini.

Nastolatka z Polski wysłała list do królowej Elżbiety. Doczekała się odpowiedzi!